TANJA SAVIĆ PONAVLJA ISTU GREŠKU! Ne odvaja se od dečka Mukija, karijera je ne zanima: Govori nam da je LUDA!

Tanja Savić uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim dečkom, pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem. Ona se toliko zaljubila da je posao stavila u drugi plan. Baš kao što je bio slučaj i kad je započela vezu sa još uvek zvaničnim suprugom Dušanom Jovančevićem.

Njeni saradnici strahuju da bi njena karijera mogla po drugi put da doživi sunovrat, te su je upozorili da se pod hitno promeni jer su svi primetili da pravi istu grešku kao s Dušanom, koji je u jednom trenutku sve preuzeo u svoje ruke, ali je ona nestala sa scene.

- Tanja je totalno odlepila. Zaljubljena je do ušiju i svi smo u strahu da će ponoviti istu grešku. Neće da zakazuje nove nastupe, ide samo na one koji su već na spisku i koje treba da odradi. To mora jer su odavno zakazani. Neće da snima nove pesme, a solistički koncert u Beogradu koji je imala u planu joj tek nije ni na pameti. Tu temu više i ne pominje - kaže izvor i dodaje:

- Muki je konstantno tu gde je i ona, s njom je i u Smederevu, a na nastupima, kao što ste već mogli da vidite, obavezno kao plus jedan ide on. Ona plaća sve za njega i samim tim sebi smanjuje zaradu. Gostovanja u emisijama i ostale obaveze koje njen posao nosi takođe odbija. Toliko novih i dobrih pesama joj je ponuđeno, ali ona ih ne želi, samo nam govori da je luda i da je pustimo. Tanja je stvarno dobar čovek i odlična pevačica, publika je obožava, ali ako još jednom zbog privatnog života zapostavi karijeru, neće joj se nikako isplatiti.

- Ono što nas brine je to što ne kapiramo kad njen pilot ide da radi, jer se otkako je priznala da je s njim ne odvaja od Tanje. Nadamo se da je ova ljubav neće boleti kao prethodna. Stalno priča kako će posle venčanja zauvek da ode s njim u Ameriku, što će značiti i kraj njene karijere - rekao je sagovornik blizak pevačici.

Podsetimo, kako je Kurir nedavno pisao, pevačica i njen izabranik odmah nakon njenog razvoda od Dušana Jovančevića venčaće se u Las Vegasu u kapelici, poznatoj po tome što je matičar obučen kao Elvis Prisli.

Autor: M.K.