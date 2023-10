Sada je sve jasno!

Jedna od većih zabluda koji mnogi koji su odrastali u Jugoslaviji pojavljaju godinama je da je nekad bilo bolje u vidu muzike ili kulture generalno. Sećanja su jedno, ali brojke ipak pokazuju druge podatke.

Svaki put kad se desi da neka narodna pevačica rasproda jednu, dve ili 15 arena, na društvenim mrežama naletečemo na razna oprečna razmišljanja. Neki će se naravno uvek pitati ko je dotična osoba, drugi će sa ponosom tvrditi kako nikad u životu nisu jednu pesmu te osobe čuli, samim tim na koji način ona može da proda više desitina hiljada karata.

I naravno, uvek postoje sećanja na ta zlatna vremena kad su se narodnjaci krišom slušali, i to samo u prigradskim kafanama. Naravno, ta sećanja na zlatna vremena rokenrola, popa i šlagera su jedno, ali brojke su potpuno drugo, i samo kroz nekoliko minuta guglanja možete pronaći koji su najprodavaniji jugoslovenski albumi svih vremena. Pa se vi sećajte kako su Gabi i Arsen Dedić harali do mile volje, ali kako to onda da su Brena i Šemsa imali milionske tiraže.

Pa tako na listi se na prvom mestu ističu Lepa Brena i njen prvi album sa preko milion prodatih albuma. Na drugom mestu je Zdravko Čolić i album „Ako priđeš bliže“, a na trećem Miroslav Ilić „Pozdravi je pozdravi“.

Nakon toga imamo nekoliko Vesni Zmijanac, još par Brena, Halida Bešlića, Šemsu i Nedu Ukraden. Čast pop muzike u prvih 10 brane Danijel, Magazin, Plavi orkestar. To nisu baš oni izvođači za koje će se elitisiti uhvatiti kad brane stara dobra vremena.

Tek će od 10 do 20 mesta se naći po koja Čorba i Bijelo dugme, ali i Idoli sa albumom „Čokolada“, koji u ovom društvu izgleda kao anomalija, a ne potvrda starih dobrih vremena.

Razlika u odnosu na ono vreme zaista postoji, ali ona nema veza sa popularnošću izvođača. Ranije je postojalo više prostora za sve i više prilike za drugačije autore. Radio stanice su emitovale novu muziku i raznovrsnu, a bendovi su imali prilike da se zavrte u udarnim terminima državne televizije. Samim tim su oni prodavali i više ploča i karata na koncertima. Ali ipak ne smemo da zaboravimo da se ovde narodnjak uvek vrednovao i slušao, bezobzira na to što vi ili vaši prijatelji to niste slušali.

Ovo je top-lista najprodavanijih ploča u Jugoslaviji i valjalo bi je naučiti za neke nove rasprave ko sme a ko ne sme da puni Arene širom, sad već bivše Jugoslavije:

1. Lepa Brena i Slatki greh – „Lepa Brena“ (PGP RTB 1984) – 1.1 milion 2. Zdravko Čolić – „Ako priđeš bliže“ (Jugoton 1977) – 1 milion 3. Miroslav Ilić „Pozdravi je, pozdravi“ (PGP RTB 1982) – 900.000 4. Vesna Zmijanac „Istina“ (PGP RTB 1988) – 850.000 5. Danijel „Bio sam naivan“ (Jugoton 1984) – 800.000 6. Novi Fosili – Budi uvijek blizu(1981) 712.000 7. Lepa Brena - Mile voli disko(1982) Hajde da se volimo(1987); Vesna Zmijanac – Jedan si ti(1987); Halid Bešlić – Neću, neću dijamante(1984); Hari Mata Hari – Strah me da te volim(1990) 700.000 8. Vesna Zmijanac – Dođi što pre (PGP RTB 1986); Lepa Brena – Voli me, voli (PGP RTB 1986); Šemsa Suljaković – Pristajem na sve (Diskos 1986); Neda Ukraden – Hoću tebe (Jugoton 1985) 650.000 9. Magazin – Magazin (Jugoton 1987) 630.000 10. Plavi orkestar – Soldatski bal(1985); Srebrna Krila – Srebrna krila(1979); Lepa Brena – Uske pantalone(1986) 600.000

11. Magazin – Piši mi(1986) 570.000 12. Mišo Kovač – „Proplakat će zora“ (Jugoton 1971) – 500.000 13. Riblja čorba – „Mrtva priroda“ (PGP RTB 1981) – 471.000 14. Zdravko Čolić – „Zbog tebe“ (Jugoton 1980) – 400 hiljada; Duo pegla „Mi imamos mngos problemos“ (Jugoton 1987) – 400 hiljada;- Oliver Dragojević „Oliver“ (Jugoton 1987) – 400.000 15. Vis Idoli – „Čokolada“ (Jugoton 1983) – 350 hiljada; Lepa Brena „Čačak“ (PGP RTB) – 350.000 16. Merlin – „Nešto lijepo treba da se desi“ (Diskoton 1989) – 300 hiljada; Zdravko Čolić – „Malo pojačaj radio“ (Jugoton 1981) – 300.000 17. Riblja čorba – „Buvlja pijaca“ (PGP RTB 1985) – 285.600 18. Bijelo dugme – „Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac“ (Jugoton 1975) – 210.000 19. Vis Idoli „Vis Idoli“ (Jugoton 1982) – 200.000 20. Riblja čorba „Ujed za dušu“ (PGP RTB) – 190.000; Prljavo kazalište „Crno bijeli svijet“ (Jugoton 1981) 190.000

Autor: Pink.rs