Evo šta Dabovićeva ima da kaže o ''prevarantu veka'' koji joj je napravio dete!

Bivša košarkašica Milica Dabović pred sam porođaj šokirala je javnost objavom da će dete odgajati sama, to jest da je raskinula sa izvesnim Vukom Rotenom, i to neposredno pre nego što će dobiti dete. Mnoge je zanimalo kako otac njenog deteta izgleda i ko je on zapravo, a ispostavilo se da se on ne zove Vuk, kako je bivša košarkašica tvrdila. Njegovo pravo ime je zapravo Ljuba, i u Beogradu je poznat po brojnim prevarama, a Milica je bila samo još jedna od njegovih žrtava u nizu.

Kako se razotkrilo u rijalitiju ''Elita'', upravo taj isti čovek, izvesni Ljubomir Ljuba Hadžistević, koji je nazvan ''prevarantom veka'', prevario je i učesnicu ovog rijalitija Milenu Kačavendu, a ona je bila uverena da je dotični, preciznije njen tadašnji verenik, - poginuo, o čemu je ranije govorila i za medije.

Tim povodom za Pink.rs oglasila se Milica Dabović, koja nije krila koliko je šokirana svim detaljima prevare koje smo joj predočili, ali je istakla da čovek sa kojim je dobila sina Stefana nije deo njenog života, te da je u potpunosti posvećena samo svom detetu, ali i da zna za sve prevare koje je činio njoj i njegovoj ženi Bojani.

- Ja samo znam kakve je sve prevare radio meni i njegovoj ženi Bojani, nisam baš upućena u ostalo šta je radio... Ja ne čitam novine, ne gledam televizor, u potpunosti sam posvećena svom detetu. Mislim da mi je lepše da uživam sa svojim sinom u svom svetu i da ne mislim o tim stvarima. Taj čovek odavno nije deo mog života - poručila je Milica za Pink.rs.

Autor: M.K.