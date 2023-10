Otvorila dušu!

Poznata pevačica Tanja Savić gost je emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom govorila je o svim aktulenim temama iz svog života. Tanja se ogolila do koske i porvi put pred kamerama progovorila o emotivnoj vezi sa 11 godina mlađim pilotom Mukijem Bešićem.

- Ne mogu da sakrijem sreću. Mi smo se jedno vreme krili i bilo je jako teško i stresno. Ja ne mogu za javnost da otkrijem koliko smo mi zaista zajedno. Ja nisam glupa žena da bih u etar stavljala neke stvari i pokazivala svog partnera da nisam sigurna u to posle svega što mi se desilo. Mnogo sam oprezna i jedino kad sam sigurna 100 posto u nešto ja to objavim. Moja publika zaslužuje da bude srećna i da malo bude upućena u moj život. Prioritet je da deci bude dobro i meni je sreća moje dece najbitnija. Ja pazim na njihova osećanja veoma, oni su u osetljivim godinama. Ja njima ne mgou da priređuju neke stresove. Mislim da treba da se nađe put kako da se desi priđe i pravo vreme. Treba da se deci objasni da mama i tata nisu mogli zajedno. Ja stvarno cenim porodične vrednosti i deca su mi na prvom mestu - kaže Tanja i otkriva kako su se ona i Muki upoznali, ali i da li je sitina da ju je verio i da će se uskoro udati.

- Jeste, pilot je i 11 godina je mlađi. Svaka čast je da ovako neku ženu osvojiš koja je prošla sve što je prošla. Ja ne mogu da padam na ne znam kakve priče i lepotu, moć i novac me ne zanima. Ono na šta ja padam su samo emocije i to neko šesto čulo koje nas vodi, mi ga svi imamo i treba da koristimo. Mene je samo zanimalo kako on razmišlja i da ne koristi alkohol ili neke nedozvoljene supstance. Mi smo se upoznali u avionu, on je vozio mene i moju ekipu. Sačekao nas je na jednom delu gde je taj deo za privatne letove. Ja sam se bojala kako ću da izdržim sve to. Ja sam sedela pozadi, moj menadžer je sedeo pozadi. To je mali avion za privatne letove, tako da sam mogla da ga lepo vidim, svi smo bili tu. Leteli smo za Čikago. Posle je tek krenulo neko dopisivanje. To što je mlađi znači da je slađi. Prepoznala sam u njemu neku ozbiljnost, nije klinac. Ne smetaju mi godine nikako. Nekad se osećam kao da sam ja mlađa od njega, ja mnogo toga učim od njega. Ja nisam dobila prsten, to nije ovaj prsten, ja se nadam da ću posle emisije. Nisam verena, to nije istina. To smo se mi šalili. Ovaj prsten je meni drag, ali nije verenički. Nisam luda da se tako brzo udam, možda nekad i bude. Ja bih volela još dece da imam. Samo da smo mi živi i zdravi i da sve bude kako treba i daće Bog sve što treba da nam da. Meni je najvažnije da su moja deca srećna - kaže pevačica i otkriva da li je sitina da su porodice protiv njhove veze.

- Pisalo se da od mog partnera otac ne odobrava našu vezu. To je izmišljena priča, to nije tačno, njemu je kao prvo otac preminuo kad je on imao 12 godina. To mu je donelo tu borbenost i sve ono što je danas. Ja sam se u jednom momentu bojala za zdravlje moje majke zbog svioh tih priča oko vere... Mama kao mama, ona ne bi volela da se udajem, da odem na drugi kontinent u Ameriku. Ja sam sad sebi pronašla šta mi treba. Meni je majka rekla da je najvažnije da sam ja srećna i to je to. Ne bih da govorim o njegovoj porodici sad - otkriva Tanja i priznaje da li Mukiju smeta njena popularnost.

- Njemu ne smeta moja popularnost, vidi da ja volim svoj posao i hvala Bogu da mogu sve to da osetim da me neko iskreno i od srca podržava i voli.

Autor: M.K.