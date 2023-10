'SVI IMAMO STRAHOVE' Novak Đoković otvorio dušu o teretu slave: BITNO JE DA KOMUNICIRATE KAD STE PARALIZOVANI!

Nije tajna da Novaka svi posmatraju kao neuništivog čoveka, a kako i ne bi pored tolikih titula, ipak, i naš teniser ima svoje strahove.

Novak Đoković se juče sa suprugom Jelenom pojavio u MTS dvorani na panel diskusiji o traumama sa doktorom Gaborom Mateom, koji je organizovala njihova fondacija, te se dotakao svojih strahova kao uspešnog sportiste.

Novaka smo pitali koji su njegovi strahovi, te kako se nosi sa njima, jer deo karijere nisu samo veliki poduhvati, već i brojne nesigurnosti, o čemu nam je iskreno pričao.

– U sportu svi imamo strahove, i onaj ko kaže da nema, ne govori istinu. Samo je pitanje na koji način se ti nosiš sa tim i koji je intenzitet te emocije, koliko te ona sputava i sprečava da nastupiš psihofizički na najbolji mogući način. Postoje različite tehnike i načini kako taj intenzitet može da se indetifikuje, i neke stvari su očigledne da nije potrebno da vam neko drugi ukaže na to, osećate se da ste paralizovani, i u tom trenutku je jako bitno da se komunicira – rekao je za "Blic" i dodao:

– Važno je da se deli ono što se dešava unutra sa vama, da li sa ljudima u struci, roditeljima, bliskim ljudima, i kojima verujete, to je ono što je bitno, okružiti se onima koji vas neće obeshrabriti i ismevati što prolazite kroz to, nego će vam biti podrška i rame za oslonac kada je to potrebno. U sportu je neočekivano da se priča o tome, to je izraz slabosti i ranjivosti. Danas je sramota biti ranjiv. Za mene to nije slučaj, često govorim o tome. Pomoć je neophodna.

Autor: Pink.rs