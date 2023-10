'DOK SU ME HAPSILI, MAJKA ME JE GRLILA...' Rasta otvorio dušu o zatvorskim danima, roditeljima, Ani Nikolić, sadašnjoj partnerki i ćerki Tari!

Kontroverzni reper Stefan Đurić Rasta otvoreno je govorio o teškom periodu kroz koji je prošao, ali koji je, priznaje, očekivao da će se dogoditi.

Slutio je tako nešto, na šta mu je majka, kada je uhapšen, kako kaže, i rekla u šali: "Sine, ako ćeš da budeš reper, ovo je moralo da ti se desi nekada u životu".

- Moja podsvest je to negde osećala i ja sam i kumu pre hapšenja govorio: "Kume, desiće se nešto". Moje unutrašnje biće je mnogo jako i slušam ga stalno i verujem mu - kaže između ostalog Rasta.

Iako je četiri meseca proveo u zatvoru, a onda još osam nosio nanogicu Rasta kaže da veruje da se u životu "sve dešava sa razlogom". Ipak, ni po izlasku iz zatvora nije koristio usluge psihologa, a kaže da tamo nije plakao već je te unutrašnje monologe i tu svoju emotivnu stranu koristio za pisanje pesama.

O ćerki Tari i razgovoru o zatvoru

Na pitanje da li se plaši razgovora o zatvoru sa ćerkom Tarom, koja ima šest godina, Rasta kaže:

- Generalno da, ali mislim da neću morati baš mnogo da čekam da poraste s obzirom na to da je ona sada već velika i da ja njoj polako objašnjavam celu tu situaciju. Nije mi svakako prijatno ali to je nešto što je moja obaveza, kao što uvek govorim, moram da budem dosledan sebi, ne volim da držim svoje dete u iluziji. Sada je došao taj momennat kada ja njoj već sve polako objašnjavam, mislim i da je film odlična priča i da će ona to moći da vidi.

O Tari je pričao i tokom emisije te pomenuo i da su zajedno išli na more kao i to da je naučio da pliva.

- Sada je ona već velika, nemam problema, ona već zna šta hoće, razume sve apsolutno, mi ni kod kuće nemamo dadilju. Naučili smo jedno na drugo, imamo super odnos, ona mene stvarno poštuje kada je u pitanju naš odnos. Nikada nisam imao potrebu da se proderem na nju, ceni moju reč, poštuje, nekada i previše. Nekada ne može neka situacija ni da se završi dok se ne čuje sa mnom telefonom, gde god da bude, da li kod majke ili kod babe i dede, gde god da se nađe. Imamo stvarno taj lep i izrgrađen odnos i mislim da bi nam samo smetao neko - kaže Rasta.

Detalji hapšenja i pretres stana

O tome kako je izgledalo hapšenje Rasta otvoreno govori u emisiji "Balkasnkom ulicom".

- Mene je policija prvo presrela na ulici. Mene su prvo tu lišili slobode pa su me na kraju vodili u stan gde je vršen pretres - kaže Rasta i nastavlja:

- Bio sam na Dorćolu, nalazio se sa mojim Alenom Sakićem, sinom Sinana Sakića i bukvalno u tom momentu kada smo se nas dvojica nalazili tada je prolazila policija, zaustavila se i tu je pronašla izvesnu količinu marihuane kod mene, gde me je dovela u stanicu, a nakon stanice su me odveli u stan. Rekao sam im tada sve što oni znaju, da li konzumiram marihuanu, a tog dana sam imao makar 20 storija na Instagramu na kojima se to vidi. Nije prijatno, opet kažem, ali sve neke stvari su morale da se dese.

Reakcije roditelja i posete u zatvoru

Rastini roditelji su zajedno od studentskih dana pa do danas, a on kaže da su uvek imali razumevanje za njega i da tata nikada na njega nije vikao.

Mama je bila ta koja ga je posećivala u zatvoru dok je tata čekao ispred, nakon čega je, kako Rasta kaže, rekao: "U životu neću više da dolazim u onaj kraj, ni u kafić čak".

- Ja to moram da kažem, moja majka je čak i u toj situaciji bila pribrana i bila uz mene u svakom momentu. I dok su me hapsili mene je moja majka grlila i tako smo se i pozdravili. Sedela je ustanu sa mnom. Ja sam bio sa lisicama pozadi, sedeo sam na krevetu, ona je sedela pored mene sve vreme i grlila me. Govorila mi je da će biti sve u redu. Ona mi je bila najveća podrška, ona mi je bila i u poseti u CZ-u - priča Rasta.

Na pitanje da li je razmišlajo kako je svoju majku, profesora univerziteta doveo u situaciju da stoji ispred zatvora u redu sa paketićem u ruci Rasta odgovara:

- Da, to mi je bilo strašno na primer. Taj momenat mi je bio neverovatan. Nikada u životu moja majka nije pokazala, ali meni je to bilo zaista, prvo ta scena mi je bila da prvo mora da dolazi tu, prosto ni ona, mada je sa fakulteta bezbednosti, nisu njoj daleke toliko te stvari, ali sigurno nije nikada očekivala da će to za svog sina morati da radi. Moram priznati da mi je taj momenat toliko dao snage i kod mene promenio neku strukturu mog bića da šta god da se u životu desi da gledam kako najbolje da izvučem iz toga i to je nešto što moja majka kroz život stalno radi i ona je meni inspiracija kada su te stvari u pitanju. Rekao sam, šta god da mi se desi, ja uvek razmišljam da je to sa razlogom.

Iako nije dolazio u posetu i tata mu je bio velika podrška.

- Tata nije dolazio u posetu, imao sam glavni problem, proveo sam u CZ-u dok je bila korona, a za vreme korone su bile potpuno drugačije procedure i ja sam imao samo dve posete mesečno i koristio sam ih konkretno, isključivo sa majkom, da bih mogao da imam informacije spolja, da znam kako mi je dete, vodio sam biznis uporedo, tako da dosta smo ekonomično koristili sve te posete. Tata je uvek bio tu, ispred CZ-a, sa mamom je dolazio uvek tu. Sigurno nije prijatno nešto, ali jako su se dobro držali.

Izlazak iz zatvora i prvi zagrljaj

Posle četiri meseca provedenih u zatvoru Rasta je po izlasku iz istog, kaže, prvo otišao kući da zagrli ćerku.

- To je bio zaista jedan emotivan momenat. Tada sam ja mislim prvi put video svog oca kako plače, kada sam došao kući. Mačka je bila mnogo srećna, Cici moja. Inače, kažu da mačke zaboravljaju gazde kada ih nema tu, da su psi ipak verniji međutim ovo je bilo potpuno drugačije. Bio je jedan potpuno emotivni momenat. Znam da mama nije bila kući da je bila negde, da li je išla da se vakciniše ili nešto, pa smo joj javili da sam kod kuće, nije mogla da veruje, mislila je da se zezamo. Nakon toga sam otišao u studio da snimam pesme - kaže između ostalog Rasta.

A dok je bio u zatvoru nije se libio da radi sve što treba iako su mu govorili "ti nećeš da čistiš nikad", na šta im je odgovarao: "Ljudi pa meni je ovo jedini način da potrošim vreme, da radim nešto".

Prijateljstva i u zatvoru i van njega

U zatvoru je kaže stekao i prijatelje, "mada su mnogi ljudi koje znam i dalje na odsluživanju svojih kazni koje su dugogodišnje". Ono što se dešava mnogima kada se nađu u nevolji, desilo se i Rasti, ostao je bez nekih prijatelja, dok je kaže od nekih od kojih nije očekivao dobio podršku.

- Više mi se ovih pozitivnih stvari desilo. Stvarno sam se iznenadio od kojih sam sve ljudi dobio podršku a od kojih nisam očekivao, u stvari od kojih sam očekivao da će da se ograde u toj situaciji, a nisu se ogradili, naprotiv, pružili su mi podršku i to mi je mnogo značilo. Prvi put sam bio na mestu gde su svi znali gde sam i mogli su da mi pišu konačno i pisali su mi, neka pisma i dan danas čuvam. Ja sam nekako iskoristio tu situaciju da napravim čistku u životu i da odredim šta su mi prioritetni ljudi, šta su mi prioritetna prijateljstva i tu sam nekako stvarno uspeo da filtriram šta mi u životu treba - kaže Rasta.

O devojci Mariji i bivšoj ženi Ani Nikolić

Tokom emisije "Blakanskom ulicom", reper je pričao i o svojoj izabranici Mariji Balaban, a na pitanje da li joj se dugo udvarao kaže:

- Dugo sam joj se udvarao. Mi smo se upoznali u Crnoj Gori, na plaži u Krašićima pošto sam ja tamo godinama obitavao, to je bilo još 2019. godine, pa smo se tek posle mog izlaska iz zatvora... Tako da je to trajalo dugo. Posle Ane ja nisam imao vezu i nisam želeo da ulazim u vezu dok nisam shvatio da je to-to i onda prosto tada je bila ta neka energija kada sam osetio taj momenat i nisam pogrešio u tome. Ja sam i zaljubljen i volim je, ja to ne krijem, samo prosto nisam nikada potencirao na ljubavima jednostavno su se dešavale.

Pored trenutne partnerke tu je i majka njegove ćerke i bivša supruga Ana Nikolić koja često u medijima kaže nešto protiv svog bivšeg muža za šta Rasta kaže da se ne ljuti.

- Ne naljutim se. Ja sam neko ko je dosledan sebi, i prosto nikada u životu njoj ne bih rekao nešto ružno, prevashodno to je majka mog deteta, ja Taru bezuslovno volim, i kada kažem bezuslovno ja zaista i mislim da je bezuslovno, nemam te neke uslove, predrasude, ne bih nikada u životu nikad javno nešto rekao, ne mogu da razumem ali mogu da skapiram, eto - kaže Rasta.

Autor: M.K.