NOVI SKANDAL KOD LAZIĆA U BRESTAČU! Majka Darkovog pokojnog oca NAPALA snaju Branku zbog novog dečka, neće da ga vidi u kući: PUČE BRUKA!

Otkad se saznalo da Branka, majka Darka Lazića, ima novog partnera Dragana Paunovića, koji živi i radi u Holandiji, ovo je tema broj jedan u sremskom selu Brestač.

Da ljubav između novopečenog para cveta, saznalo se nakon Darkove svadbe s Katarinom, na kojoj su se oni prvi put zajedno pojavili u javnosti, što je mnoge šokiralo, s obzirom na to da je Branka nakon smrti supruga Milana živela dosta povučeno.

Kako Kurir saznaje, u Brestaču je došlo do prave porodične drame kada je Branka rešila da svoju ljubav više ne krije, a glavni akteri skandala su upravo ona i njena svekrva Milka, majka njenog pokojnog supruga Milana.

- Darkova baka Milka je ogorčena na snajku zbog njenog novog dečka. Ona nije ni znala za to dok joj komšije nisu sve ispričale i pokazale. Žena nije verovala u tu priču, mislila je da su to gluposti i da su oni samo prijatelji, dok nije videla i Brankinu i Draganovu potvrdu. Plakala je kao kiša, mnogo se uznemirila. Kad je čula da se Branka hvali da ima dečka u tim godinama, nije joj bilo dobro. Milka je još u velikoj žalosti za sinom, nosi crninu i plače svaki dan za njim. Iako je srećna zbog unukove ženidbe, ona zbog tuge za Milanom nije išla ni na Darkovu svadbu - priča izvor iz Brestača i dodaje:

- Zbog cele ove situacije Branku sad svi ogovaraju po selu i podsmevaju joj se što je javno priznala da ima dečka. Mnogi pričaju da je sve to uradila da bi otišla da živi u Holandiju i da on izgleda dosta mlađe od nje. Nadaju se da se neće i ona udati pod stare dane, to bi tek bio skandal. To se nikad nije desilo u Brestaču, a bogami ni u celom Sremu. Znam da je Milka napala Branku da treba da je bude sramota da ona kao udovica u tim godinama ima dečka kao neka šiparica i da ga krije od porodice godinu dana. Nju ne zanima što su njeni unuci lepo prihvatili tu vezu, ona neće ni da čuje za to. Baš ju je to povredilo. Više puta joj je rekla da joj ne padne na pamet da tog Dragana dovede u kuću u Brestač dok je ona živa i da ju je jako obrukala - završava izvor.

ako bismo proverili naša saznanja, pozvali smo Branku, koja nam je poručila da više ne daje izjave za medije.Podsetimo, Darkov otac, a Brankin muž Milan, preminuo je 13. decembra 2020. godine, usled komplikacija nakon operacije smanjenja želuca.

Darko je otkrio kakvo mišljenje ima o Draganu kao i u kakvom su odnosu.

- Ona je odrasla osoba i to je njena stvar i njen život. Glupo mi je da komentarišem vezu svoje majke. Ja sam joj velika podrška i bitno je da je srećna, a Gagi je jako dobar čovek. Odličan momak! - objasnio je Lazić.

Branka je nedavno potvrdila da uživa u ljubavi s Draganom, koji je rodom iz Velikog Gradišta. Inače, on je razveden i ima petoro dece.

- Šta da vam kažem, ja ne volim da eksponiram svoj privatni život u javnosti. Super mi je u vezi sa Draganom. Srećna sam i ispunjena posle dužeg vremena - kroz osmeh je tada rekla Darkova mama, dok je njen dečko priznao da planiraju i venčanje.

- Ona je žena sama, ja sam razveden, nismo poznate ličnosti, pa nema potrebe da se mnogo piše o nama, a generalno ovo je sve normalno. Putujemo zajedno, naravno, lepo je voleti i biti voljen stvarno. Mi smo već duže vreme zajedno, lepo provodimo vreme, cenimo se i poštujemo, a to je najbitnije. Imamo u planu da se venčamo jednog dana u prelepom Parizu. Naravno, onako kako je pristojno u našim godinama, sa našom kumom. Ona je našoj vezi uvek bila podrška i pozitivna energija. Što se tiče Darka, on je stvarno fin dečko, divan je. Mi se baš cenimo i poštujemo, sve je lepo prihvatio. Darko je velika legenda, bio sam i na svadbi naravno - istakao je budući Darkov očuh.

