NEPOMIRLJIVE RAZLIKE! Ovo je razlog zbog kojeg je PUKLA SARADNJA između Desingerica i Pljugice!

Pukla tikva!

Dragomir Despić, alijas Desingerica, i njegov kolega Luka Bjelović, poznatiji kao Lule Pljugica, prekinuli su saradnju, ali i prijateljstvo - verovali ili ne - zbog patike.

Kako Kurir saznaje, ovaj dvojac je još letos zahladio odnos, konkretno kad je počela euforija zbog Desingerice i toga što udara ljude patikom u glavu.

- Od letos oni ne funkcionišu kako treba. Tenzija je počela u Crnoj Gori, gde su ove sezone dominirali na primorju. Pored toga što imaju odličnu saradnju koju su zajedno i započeli, oni su bili nerazdvojni kao prijatelji. Međutim, Luli smeta to što je akcenat u javnosti stavljen na to što Desingerica "udara" patikom o glavu, a ne na muziku. On jeste u javnosti stao na Despićevu stranu, ali privatno su baš zaratili - kaže sagovornik.

Da više neće raditi zajedno, juče je potvrdio i Despić. - Kad on bude sedeo od početka do danas za kompom i radio pesme i edit za spotove, a ne spavao kod kuće, onda će se nešto i pitati, jer sam ja taj koji je sedeo noćima i danima i radio, a porodicu sam maksimalno zapostavio zbog karijere. Mnogo sam realan i ispravan lik i ne prikazujem ljudima nešto što nisam - rekao je on za Telegraf.

Autor: M.K.