'UDAVALI SU ME ZA POKOJNIKE, A JA SAM PLAKALA...' Ovo sigurno niste znali o životu Vere Matović, pevačica razorila sve svojim priznanjem!

Drugi su joj pravili skandale!

Pevačica Vera Matović nedavno je otvoreno progovorila o svojoj porodici i karijeri.

- Ja nikada nisam pravila skandale, drugi su mi pravili. Udavali su me za pokojnike, čoveka ne znam, umro pre deset godina, a mene udali za njega. Posle su me udavali i za drugog pokojnika, mnogo mi je teško bilo, plakala sam. Ja udata i dvoje dece, a oni me udaju za pokojnika - rekla je Vera.

- Udala sam se za čoveka kojeg sam volela. Naš brak je isti kao od prvog dana. Parovi krenu u vezu, brak, a onda jedno dobije popularnost, stekne krila. I ja sam sve to mogla, ali nisam - kaže Vera.

- Moj suprug je uvek imao poverenja u mene. Udvarali su mi se drugi muškarci, ali im nikada nisam davala povratnu informaciju. Muškarce sam gledala kao braću, a žene kao sestre - kaže pevačica.

Kada je reč o koleginicama i tu je bilo nesuglasica.

- Bilo je i suza i nameštanja, ali su ipak shvatili na kraju da je Vera dobar čovek. Niko nije plakao zbog mene, a ja sam zbog mnogih plakala - otkrila je Vera.

