RAZOTKRILA IH! Ivana Šopić prisetila se perioda pre voditeljskog posla, pa OPLELA PO PEVAČIMA: REDOVNO SU DOLAZILI SA LJUBAVNICAMA!

Au!

Voditeljka Elite, Ivana Šopić radila je u kazinu pre voditeljskog posla, a sada je otkrila da je tamo viđala razne pevače se estrade koji su se kockali, dok su im društvo pravile ljubavnice.

- Pevači su redovno dolazili s ljubavnicama u kazino. Jedan dan sa ženom, drugi dan s ljubavnicom. Mnogo kriminalaca je dolazilo da kocka, isto tako i pilota i doktora. Nisam znala ranije, ali taj izduvni ventil imaju obično ljudi koji rade poslove s velikom odgovornošću. Neko voli da kocka, neko da popije i gledaju na kocku kao na zabavu. To mi je u redu jer nikoga ne ugrožavaju time. Na kraju krajeva, došli su da troše svoj novac, ne tuđi. Rad u kazinu je kao vojnički život. Nosila sam leptir-mašnu i sako i osećala se kao muškarac. To nije kao na filmu. Neki misle da sam tamo u miniću, da me svako ko prođe šljapne po nozi i stavlja novac u dekolte, a toga nije bilo. Kao što uđete u banku i žena za šalterom vam završi posao, tako sam radila posao krupijea. Obuka je vrlo teška, u svakom trenutku sam morala da znam matematiku perfektno da ne bih nešto pogrešno podelila. Hoću narodu da približim to da u kazinu nisam radila kao hostesa, već s velikim novcem i to mi je sigurno bio najodgovorniji posao do sada. Mnogo je para prošlo kroz moje ruke i najstresnije mi je tamo bilo, da budem iskrena - kaže Ivana i dodaje da je uvek za sve od roditelja imala slobodu još kao tinejdžerka, te i da je zato svašta prošla.

- Roditelji me nikad nisu usmeravali i zato mislim da sam zapravo uspela. Nikad mi ništa nisu branili, zato nisam bila željna ničega. Deca obično propuše kad se kriju, povuče ih društvo, ali ja nisam imala bilo kakve rampe i ništa nisam radila krišom. Zato sam otišla na pravi put. Život nas neće maziti, moji su znali za to i pustili su me da sve probam i na tome sam im bezgranično zahvalna. Nikad nisam bila buntovne prirode ili da sam problematična. Bila sam klasična beogradska klaberka i ranije sam mislila da je poenta da se sedne u separe da se pije s društvom i da se ide četiri puta godišnje na more. Volela sam da se družim i izlazim, ali sam uvek radila i imala svoj novac da trošim. Sve me je zanimalo, tako je i danas - izjavila je ona.

Inače, Ivana letos je tokom odmora na Ibici, kako tvrde domaći mediji, pronašla srodnu dušu, a u pitanju je milioner iz Španije.

