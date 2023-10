''ISTA ANA KORAĆ'' David Dragojević se pohvalio novom devojkom, objavio sliku sa njom, a SLIČNOST SA BIVŠOM JE NEVEROVATNA!

Svi komentarišu da liče!

Brat Dejana Dragojevića, David Dragojević uživa u ljubavi sa novom partnerkom, za koju mnogi kažu da podseća na njegovu bivšu devojku Anu Korać.

Naime, David je na svom Instagramu objavio fotografiju u ljubavnom zanosu sa atraktivnom crnkom.

Mnogi komentarišu da Davidova nova ljubav neverovatno podseća na njegovu bivšu ljubav, starletu Anu Korać.

"Ista Ana Korać", "prelepi ste", "prezgodna devojka"... su samo neki od komentara.

Podsetimo, bivša rijaliti učesnica Ana Korać porodila se krajem marta i na svet je donela dečaka.

Inače, bivša zadrugarka jednom prilikom govorila je kako se snalazi kao majka.

- Odlično se osećam, baš onako kako sam i zamišljala, srećno, blagosloveno i ispunjeno. Roditeljstvo u ženi budi najvrednija osećanja. Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog sveta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško. Čim se probudi, odmah reagujem i brzo ga uspavam. Prilagodili smo se, pa i ja spavam kad spava i beba. U međuvremenu završavam i ostale obaveze, ali beba mi je prioritet - pričala je.

Autor: Pink.rs