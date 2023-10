'MORALA SAM DA GA RAZOBLIČIM' Vendi udarila na teologa zbog Elektre Elit: ''Nazvao ju je SESTROM U HRISTU!''

Pevačica Vesna Vukelić Vendi u "Novom jutru" kod Jovane Jeremić žestoko se sukobila sa teologom Milošom Stojkovićem, i to oko Elektre Elit. Sukob će, po svemu sudeći, biti nastavljen.

Vendi je sada Stojkovića u jednoj emisiji nazvala kvazi teologom.

- Skoro sam imala fajt u jutarnjem programu sa unezverenim kvazi teologom. On je dolazio ovde, to je Miloš Stojković i ja ne znam ko je njemu dao da bude teolog. Napravio je kardinalnu grešku i dao medveđu uslugu našem narodu u onom trenutku kada su se veoma važne stvari razgraničavale, a to je slučaj Elektre Elite - rekla je Vendi i dodala:

Kada je on kao teolog trebao da kaže "ovo je osoba koja se operisala, to gospod ne dozvoljava i ne može da se menja pol". On je njoj rekao da čestita "sestri u Hristu", a ona je brat u antihristu. Osim toga ona nije ni krštena. To je sve taj teolog trebao da kaže, e onda sam ja morala da ga razobličim.

Autor: pink.rs