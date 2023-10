'RASPANDRKAČO, SRUŠENA ŠUPO!' Elektra Elit nikad žešće uzvratila udarac Vendi: Najniža šatorska pevaljka i izbljuvak GLUMI PRAVOSLAVCA!

Vesna Vukelić Vendi žestoko se posvađala u "Novom jutru" na Pinku sa teologom Milošem Stojkovićem, a u središtu skandala se, ni kriva ni dužna, našla transrodna pevačica Elektra Elit.

Vendi je tokom gostovanja u jednoj emisiji ponovo udarila na teologa Stojkovića, ali i na samu Elektru.

- Napravio je kardinalnu grešku i dao medveđu uslugu našem narodu u onom trenutku kada su se veoma važne stvari razgraničavale, a to je slučaj Elektre Elit. Kada je on kao teolog trebao da kaže "ovo je osoba koja se operisala, to gospod ne dozvoljava i ne može da se menja pol". On je njoj rekao da čestita "sestri u Hristu", a ona je brat u antihristu. Osim toga ona nije ni krštena. To je sve taj teolog trebao da kaže, e onda sam ja morala da ga razobličim - u svom maniru objasnila je Vendi za Kurir.

Tim povodom kontaktirali smo Elektru Elit, koja Vukelićevoj nije ostala dužna.

Moja najveća životna greška je što sam dozvolila sebi da jednom prilikom sedim preko puta nje u emisiji. To je jedino zbog čega se kajem u životu. Nikada nisam ponižavala ljude, ali ona je zasluženo poniženje za javnu scenu i čovečanstvo. Vendi ima tešku muku. Ta žena, koja je najniža šatorska pevaljka, raspandrkača i srušena šupa, pravi budalu od sebe u želji da se opere od svoje životne propasti i sramote tako što se jadna trudi da odglumi intelektualca i pravoslavca. Nemojte je više zvati u emisije da se ponižava. Takođe nemojte mene više pitati da komentarišem svakakve izbljuvke - poručila je Elektra za Pink.rs.

Autor: D.T.