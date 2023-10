Šok!

Voditelj Ognjen Amidžić u večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" ugostio je Dragomira Despića Desingericu, koji je ovom prilikom progovorio o onome što je mnoge šokiralo.

Naime, njegov dosadašnji partner Pljugica otkrio je u jednom podkastu da je došlo do prekida saradnje sa Desingericom, što je mnoge zaintrigiralo.

- Šta se desilo - pitao je voditelj.

- Desilo se to da, iskreno, sam baš nekako emoitvno pogođen i razočaran po ne znam koji put. Te stvari koje su iznešene...Ti kada kao prosečan građanin gledaš tako nešto, reći ćeš: "Rekao je da neće da snima i da ide solo" - rekao je Desingerica.

- Pljugica je rekao da neće da radi s tobom - dodao je Ognjen.

- Nije ni bitno. Dolazimo do toga da kada mi je rečeno da će tod a se kaže, nisam verovao. Ovo je sve biznis i u ovome postoje neki određeni dogovori, a van tog biznisa postoji neko poštovanje. O tim stvarima nije trebalo da se priča. Te stvari se dešavaju već neko vreme, to je dogovoreno sa menadžmentom da se ne priča. To je deseti dogovor po redu da se nije ispoštovao. Ne mogu da verujem da uzmeš i da zarad nekog pregleda i da prodaš dogovor, da kreneš da pričaš o solo karijerama. Mi nastupamo i dalje zajedno. Da se od toga pravi neka vrsta hajpa. Da se u toj emisijji priča o tim stvarima koje me veoma peku, ja sam goreo mesecima zbog toga, zarad nekih pregleda, da opet prodaš nekoga ko je biuo tu za tebe. Ja sam za tog dečka stavljao ruku u vatru, bez ikakvog interesa. Očigledno je da je to neki njegov problem, jer mu se to i ranije dešavalo, u prethodnim nekim biznisima. Ja sam se trudio od početka da stvorim realan gas, ako je tu benzin za spot, ja ću da navrnem benzin da to bude pravi gas. Ja sam veoma krvario da od cele ove priče i zato smo ovde, veoma sam krvario da se ne rade neke fejk stvari. Nek zna i 200 ljudi, ali moj prosečan pregled ima milion. Ako se već ide u tom smeru da se priča o tome i da si ponovo prekršio dogovor, onda se priča kako jeste. Ne pričaš da postoji zasićenje od dva ipo meseca, jer nisi bio sa ekipom tih dva ipo meseca, već sa određenom drugom osobom. Dugo se znamo, a radimo od početka karijere, ja sam ruku za to davao, sebe celog sam davao za to. Mnogo sam ja noći proveo za tim kompjuterom i editom, dok neko drugi nije - rekao je Dragomir.

- Hoćeš da kažeš da si ti zaslužan za uspeh Desingerice i Pljugice - pitao je Ognjen. 

- Pa ako ja uradim celu noć sve to, a neko odradi te linije pevanja samo, ko se dao?! Nije ni to problem nikakav, problem je što ovo nije trebalo da se priča i ovo su neke stvari koje mene privatno peku i ako kreneš da pričaš, pričaj kako jeste, nemoj da uvijaš. Ja sam veoma kivan na celu tu priču, jer sam hteo u ruku u vatru da stavim za tog dečka, krvio se sa nekim ljudima za tog dečka, bez bilo kakvog interesa. To je rečeno zarad pregleda...Kažeš ko je ispravan, ko ne, zašto je došlo do toga?! Došlo je iz istog razloga kao što su mu se prekinuli prethodni poslovi. Upoznao je neke ljude. Treba zajedno da guramo ovo, a ne samo ja da guram. Ako kreneš da pričaš u nekom tom smeru, ne možeš da kažeš da je došlo do zasićenja, kada nije došlo ni do kakvog zasićenja. Ja dajem celog sebe, dok ne umrem, radio sam i povređen, a druga strana nije mogla to da isprati. Ti dva meseca nisi sa ekipom - istakao je reper.

- Je l' to znači da on želi nešto drugo - pitao je Ognjen.

- Možda je problem što sam ja forsirao tog dečka da bude nešto što nije. Pratio je neko vreme određeno dok se nije zaljubio, onda mu prestaje to gasiranje. Očigledno, nema tu mnogo filozofije, to se njemu i ranije dešavalo...Ja sam preko nekih stvari prelazio i pričao mesecima, da bi ovo trajalo i sada se budim i vidim da neki dogovor koji je postavljen da se ne poštuje - rekao je Desingerica.

- Je l' ste se čuli vas dvojica - pitao je Ognjen.

- Ne. Mnogo stvari je uradio u kojima sam se ja razočarao, ne želim da pričam o tome da mu ne kvarim sliku, jer će se baviti muzikom. Ja idem na probe, neko ne stigne na probe jer ovo i ono. Kad se slupam, neko me ne pozove da pita kako sam, a mrtvu sam je izvlačio iz kola, za mene je tada bila mrtva. Ja sam inicijator ovog razilaženja, ne mogu da budem magarac i konj...Što se mene tiče, ja želim da on kao solo tu neku karijeru, uspe u njoj. Mnogo mi je krivo što moram da pričam o tome. Ako njemu nije to privatno i ako ga ne pogađa, mene pogađa veoma. Ja nisam takav čovek da sad ja pričam o nekim stvarima, ja se nadam da posle ovoga... Rečeno je, imaće preglede za to što je rekao da se razilazimo, okej, pokazao si kakav si čovek, ali se nadam da neće ulaziti u privatne stvari. Dešava se jer neko nije ispravan u ovoj priči i to je cela poenta - rekao je on.

Autor: N. Ž.