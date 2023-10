Turbulentno veče!

Veliki šef je na adresu Bele kuće učesnicima "Elite" koji borave u kući Odabranih poslao kutiju sa grickalicama i alkoholom pred žurku.

Odabran su se okupili oko stola i na ravne časti podelili pivo, grickalice i hanu koju su dobili. U znak zahvalnosti su stali ispred kamere, pozirali i pozdravili Velikog šefa.

Veliki šef je na adresu Bele kuće poslao pismo za početak žurke koje je Lejdi Di pročitala.

Učesnici ''Elite'' pohrlili su ka ulasku u diskoteku, kako bi se što pre domogli hrane i pića, koje će tokom večeri degustirati. Odmah nakon što su zakoračili, zaputili su se ka šanku, gde je u rekordnom roku nastala gužva.

Pevačica Jana Todorović ušetala he na velelepno imanje u Šimanovcima. Ona je ove noći zadužena za ludu žurku koja se svakog utorka održava u "Eliti".

Ša i Janjuš su prišli pevačici i pozdravili se sa njom, a zatim je ona Marku Đedoviću čestitala rođendan i veče otvorila svojim hitom "Jana dva".

Ludoj atmosfer na žurki u "Eliti" koju je Jana Todorović podigla do vrhunca pridružila se pevačica i bivša zadrugarka Sandra Rešić koju su učesnici s oduševljenjem dočekali.

Sandra se pozdravila sa Markom, a zatim se rasplakala u Matorinom zagrljaju.

Ajde ne plači, ne plači, ti budi dobro - rekla je Matora.

Boža Džons završio je u krevetu Sare Šljivar, prilikom čega su se prisno grlili, prilikom čega je on pokušao da je strsastveno poljubi, ali mu se nije dalo.

Nakon što se uverio da neće dobiti ono što traži, odlučio je da se povuče o vrati se na žurku, jer od ljubavi nema vajde.

Borislav Terzić Terza zaplakao je zbog sumnje da će ga Milica Veličković ostaviti i njenogt priznanja da ne želi dete sa njim.

Znam da ne želiš dete sa mnom. Ti ćeš napolju izaći i sve će biti prekinuto - rekao je Terza.

Nemoj da me nerviraš - dodala je Milica.

Tvoja jedna pijanka napolju...sve će se srušiti. Nisam ja rekao da ja želim bebu ovde - kazao je Terza.

Šta je onda problem? Nećemo posle dvadeset dana praviti bebu - kazala je Milica.

Milena, nju samo zanima se*s, da ima nekog ovde, a ne ja - rekao je Terza.

Misli da ću ga ostaviti kad izađemo - dodala je Milica.

Mnogo sam dobar. Sve su me devojke ostavile, bio sam jako dobar prema svakoj, a one odu. Opet ću biti povređen - rekao je Terza.

Miljana Kulić kao i svakog utorka dominirala je na žurki u kazinu, a ove noći odlučila je da pusti kočnice i iz sveg srca zapeva za svog bivšeg momka Lazara Čolića Zolu pesmu "Đurđevdan".

Evo Zole, evo Zole Bogu da se pomolim, Đurđevdan je a ja nisam s onim koga volim... Zolino ime neka se spominje svakog drugogo dana osm Đurđevdana - pevala je Miljana.

Jovana Cvijanović zamerila je Nemanji Gačiću jer je komunicirao sa drugim ljudima i nije njoj posvetio minimalno vremena koje ima da provede sa ostalim cimerima.

Što sad bežiš od mene? Šta je problem sa tobom? - upitao je Nemanja.

Ljuta sam na tebe. Čekam te ovde, a tebe nema. Valjda sam ja tvoj prioritet - kazala je Jovana.

Vidi...ne znam kako bih ti rekao - nastavio je Nemanja.

Eto, sad si sve rekao. Ti si moj prioritet. Ja želim sa tobom da provodim vreme. Kad te ja zovem, moraš da budeš uz mene - kazala je Jovana.

Kako misliš da od*ebem ljude tek tako? - upitao je Nemanja.

Neco, bezobrazan si sad. Poljubila sam te sto puta danas, ti mene jedva jednom. Poljubi me - dodala je Jovana.

Poljubio sam te sad, idi i lepo se provedi. Nemoj da praviš sra*a - kazao je Nemanja.

Miljana Kulić uspela je da se domogne usana Jovane Cvijanović, prilikom čega su nakon pribijanja leda nastavile razmenjivanje nežnosti.

Njih dve su se nasmejale nakon ovog čina, a da li će sve ostati na prijateljskom nivou, ili će se udružiti u svojim ljibavnim jadima i odlučiti da pronađu spas jedna u drugo, ostaje nam da vidimo.

Miljana Kulić i Uroš Stanić zakopali su ratne sekire, te su obnovljeno prijateljstvo proslavili na ludoj žurki u "Eliti". Oboje su poznati kao šoumeni, a ovog puta su pomerili granicu.

Naime, Uroš se pripojio uz Miljanu od pozadi, a zatim je rukama šarao po njenim grudima i zadnjici, dok se ona neprestano uvijala.

Grupa učesnika ''Elite'' stigla je u Rajski vrt, kako bi Drvo mudrosti zamolili da odrade zadatak, kako bi dobili nagradu.

Nama treba malo parica - rekla je Teodora Balzak.

Ja sam prokockala sve na ruletu. Spremna sam da otkrijem jednu veliku tajnu. Moja simpatija od pre par dana je Terza. Opasno mi se sviđa. Pipkali smo se i štipkali. Gledao me je, a zada je uveliko bio sa Milicom. Sve se to desilo pre par dana - rekla je Helena Fox.

Meni je Šan izjavio ljubav. To je moja tajna - rekla je Teodora Balzak.

Neko ko večeras čeka je moj prilazak Nikola Bukilić. Želim da mu priđe i kaže mu da želi da porazgovara sa njim, a da u tom trenutku Helena priđe Bori i pita ga sve što je zanima - kazao je Janjuš.

Dogovorite se koja če prva - reklo je Drvo.

Helena će prva - rekao je Janjuš.

Uroš Stanić zabavljao se na žurki onako kako samo on ume, a ništa manje uživao nije Mika Mileusnić koji je celo veče pevao i oduševljavao učesnike "Elite" i muzičare.

Uroš je u jednom momentu zatražio zagrljaj kod Mileusnća, što Mika nije odbio, ali je nakon poljupca u obraz zajedno sa Stanićem izgubio ravnotežu i završio na podu.

Teodora Balzak bila je kod Drveta mudrosti kako bi dobila zadatak, a nakon što je donela odluku da pristene na razgovor sa Nikolom Bukilićem, kako bi dobila nagradu, odmah ga je pozvala na suočavanje.

Nije lepo sve to što si uradio. Želim da budemo dobri. Je l' ratujemo, ili smo drugari? - upitala je Teodora.

Mi nikako nećemo biti u ratu - kazao je on.

Ne znam ni što si se onako poneo prema Lejdi Di - istakla je Teodora.

Baš me ku*ac zabole za nju. Ima ovde dosta kretena. Pričala si sa svima ove večeri, pa si na kraju do mene došla - kazao je Nikola.

Došla sam jer se ti nisi setio. Jako si me razočarao jer si sebi dopustoio da te savetuje jedna Miljana. Volela bih da budemo okej i ne pravimo scene - rekla je Teodora.

Šta to znači? - upitao je Nikola.

Da se ne izbegavamo i da se normalno ponašaš - rekla je Teodora.

Ne bih da budemo neprijatelji, ali prijatelji nikada nećemo biti - rekla je Teodra.

Što si sela juče na garnituri gde ja sedim? Da me gledaš, je l'? - upitao je Nikola.

Ne, nego s Janjušem da pričam - kazala je Teodora.

Što onda nisi njega gledala, nego mene? - upitao je Nikola.

Nisam te gledala. Nidžo, to ti je to, ne bih da budemo loši - kazala je Teoodra.

Kako ti je sad? Video sam da ne spavaš više sa medvedom. Došlo mi je da ga bacim - kazao je Nikola.

Ne bih više pričala sa tobom da si to uradio - kazala je Teodora.

Drvo mudrosti pozvalo je ekipu učesnika koji su bili na tajnom zadatku, kako bi ih obavestio da li su uspeli u izvršenju istog.

Teodora, do kakvog si ti zaključka došla nakon razgovora sa Nikolom Bukilićem? - upitalo je Drvo.

Shvatili smo da je najbolje da budemo prijatelji i da se ne gazimo. On je prihvatio ruku pomirenja, to mi jako znači - kazala je Teodora Balzak.

Zadatak je uspeško obavljen - reklo je Drvo.

Milica Veselinović zaplakala je zbog jednje svađe u nizu sa Borislavom Terzićem Terzom, a Marko Janjušević Janjuš postavio se kao ljubavni terapeut.

Janjuše, boli me u grudima. Vidiš li šta mi radi(Terza) - rekla je Milica.

Srce? Pluća? Šta hoćeš ti? Ako ne možete zajedno, razdvojiite se - kazao je Janjuš.

Možemo zajedno, on lupeta - kazala je Milica.

Ja njega podržavam. Jaučeš posle mesec dana veze. Što plačeš tako? - upuitao je Janjuš.

Teško mi je, to radik zbog njega - kazala je Milica.

To rade pijanice - dodao je Terza.

Ne mogu ja bez njega. Namerno mi ovo radi - rekla je Milica.

Imaš dve opcije samo. Jedna je da trpiš, a druga da odeš od njega - kazao je Janjuš.

Lepi Mića i Nikola Jovanović Predsednik su se tokomžurke sukobili jer mu je peva pokazao srednji prst. Zbog toga je pevač počeo sa svojim standardnim uvredama, nakon čega je Vanja Živić izvela Predsednika ispred kazina.

Mentol matori, zabole me baš ku*ac. Smaračina je*em ga u usta - rekao je Predsednik.

Ne ulazi, batali još pet minuta - rekla je Vanja.

Je*em te u usta matora, smara lik skače na svakoga - rekao je Predsednik.

Je*aću ti majku je l' si čuo piko provokatorska je*em ti familiju je l' si čuo. U usta ću ti pi*ati, je*ao te otac - vikao je Mića.

Idi budi mator negde drugde, idi na gerijatriju smaraš - rekao je Predsednik.

Nikola Bukilić saznao je da se iza razgovora koji je Teodrora Balzak obavila sa njim, krije zadak Drveta mudrosti.

Šta je ovo? Zezaš li se ti sa mnom? Je l' si sa mnom našla ti da se sprdaš? - upitao je Nikola.

Janjuš je dao predlog Drvcetu - kazala je Teodora.

Sram da te bude. Kakav je ti način da se igraš sa mnom. Aj još jednom ovo uradi... - kazao je Nikola.

Nemoj da pričaš tako - dodala je Teodora.

Da sam ti ja značio, ne bi čekala zuadatak, nego bi sama prišla prva. Iskren sam bio prema tebi, razliku od tebe. Ja ne znam šta sam ja tebi više. Da si bila iskrena u svemu sa nama, ne bi to kratko trajalo - kazao je Bukilić.

Nisam želela da odbijm zadatak zbog nagrade koja je svima bila potrebna - rekla je Teodora.

Je l' ti i sad ovo zadatak? - upitao je Nikola.

Janjuš i Jovana Cvjanović su se čašćavali uvredama jer ga je ponovo uhodila.

Je*em ti mamu mrtvu - rekao je Janjuš.

Je*i svoju, preskoči moju. Ušla sam jer ti nije dobro pi*ka ti amterina, za to ćeš da vidiš - rekla je Jovana.

Devojko nje mu dobro, imaj razumevanja - rekao je Đedović.

Milica Veliković i Borislav Terzić Terza žestoko su se pokačili, prilikom čega jedošlo do teških reči, a na kraju i raskida. Nakon što su uspeli da izbace jedno drugo uz takta, Veličkovićeva je završila u zatvoru.

Nakon što je što su nastavili žestok sukob, obezbeđenje je odvelo Veličkovićevu u zatvor, kako bi odspavala i slegla utiske nakon žučne rasprave.

Nikol Bukilić priredio je Teodori Balzak neslanu šalu kad je pokušala da sedne, pa se ona jako naljutila jer je shvatila to ako pokušaj da je ponizi.

Izvini ljubavi - rekao je Nikola.

A to tvoje spavanje u pabu, razmisli do sutra da li želiš da pričamo - rekla je Teodora.

A ti hoćeš da ja spavam u sobi da možeš da me gledaš svako jutro kad se probudim, samo u tvom krevetu mi se spava, našem bivšem - rekao je Nikola.

Ja ću svako jutro da ti se javim, a ti ako nećeš ne moraš da pričaš, pitaću te kako si - rekla je Teodora.

Loše sam - rekao je Nikola.

Reci mi to sutra - rekla je Teodora.

Šta ti znači ako me ne pitaš kako možeš da mi pomogneš, a samo ti možeš ovde tako da mi pomogneš - rekao je Nikola.

Sara Šljivar i Pavle Milevski Pablo su se na angovor Marjane Špirić poljubili u krevetu.

Što si zagrlio Helenu? - pitala je Sara a on se smejao i mumlao.

Sram te bilo, meni nijedno pivo nis dao - rekla je Sara.

Nema te celu noć igraš, vidim te ja kroz moje crne naočare - rekao je Pablo.

Što ja da priznam, to što ja treba da priznam priznaj ti prvi - rekla je Sara.

Spava mi se na grudima tvojim, mekane su sviđaju mi se - rekao je Pablo.

Čekaj da stavim pušap - rekla je Sara.

U ranim jutarnjim časovima na nagovor Marijane Špirić pao je prvi poljubac između Sare Šljivar i Pavla Mileskog Pabla. On je to shvatio kao zeleno svetlo pa je počeo da joj se udvara u nadi da će završiti zajedno u krevetu i razmenjivati nežnosti, ali je ona to odbila.

Ipak, odlučila je da ga "iskoristi" kako bi se nakon žurke opustila, te ga je uposlila da je izmasira, što je on vešto iskoristio i ispipao joj grudi pošto je bila bez majice.

Luka Majčica i Anđela Šparavalo su poslednjih dana bili sve prisniji ali je večerašnja žurka dovela do kulminacije.

Naime, nakon ludog provoda u Beloj kući, Luka se zavukao Anđeli u krevet pa su poljubci prštali na sve strane.

Jovana Cvijanović došla je u izolaciju gde borava Milena Kačavenda i Uroš Stanić kako bi se požalila na Janjuševo ponašanje.

Je*i ga, uletim u odobrane i pitam ga šta mu je, Ša mi kaže sedi tu i ladno ti ode mesečni honorar. Boli me du*e za honorar kad mu nije dobro. On tu sedi nije mu dobro, ja mu nudim lek za pritisak i on kao sklonite je odavde, nemoj da ti je**m majku i to je to. lakić i Mika me izbacili. Nije ništa bilo, meni je samo što sam ušla i izgubila honorar a on tako, neko ne bi došao nikada ali dobro -rekla je Jovana.

I Aneli se tako sekirala -rekao je Uroš.

Vidim -rekla je Jovana.

Veruj mi, ja sam sa njima dobro -rekao je Uroš.

Svima smeta što sam ušla u odabrane. Bilo mi je krivo što sam uletela a on mi je opsovao majku, bio u crvenom i Ša mi kaže na to da ne znam da pijem -rekla je Jovana.

Znate šta mi je fascinantno, mene napada 40 ljudi što sam se zaljubila a Aneli niko zbog iste stvari -rekla je Jovana.

Ja Aneli i janjuša volim, nemoj tako, to pričaj sa njom kada ja nisam tu. Što bi osudili Aneli? -pitao je uroš.

Što bi osudili mene? -uzvratila je Jovana?

Ako vidiš da te Janjuš odbija i da ide ka Aneli... -počeo je Uroš.

Ko kaže da me odbija? -pitala je Jovana.

Svako ima pravo da se zaljubi u bilo koga i ne može jedan da bude okej a ostali ne. on će da bira -rekla je Milena.

On je izabrao -rekao je Uroš.

Uroše on se ni jednom nije povukao kada pričamo. Sad me jeste oterao to se slažem ali šta je bilo prethodnih mesec dana -rekla je Jovana -rekla je Jovana.

Nekako se vidi ljubav između Aneli i Janjuša, znaš kada se neko voli, ja provodim sa njima najviše vremena a i ti si se usmerila ka Nemanji -rekao je Uroš.

Nemanja i ja se samo družimo i imam pravo da volim koga hoće -rekla je Jovana.

Pusti ti Janjuša i usmeri se na Nemanju, igrali ste u dnevnoj sobi danas -rekao je Uroš.

Kakav Nemanja? Ja i on se družimo dečko je super i dobar ali... -rekal je Jovana.

