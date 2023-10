Neočekivano!

Nekadašnji voditelj Vladimir Stanojević se u jeku skandala, nakon što ga je tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za nasilje, odselio u Ameriku gde je kupio kuću u Las Vegasu. Pored toga ima sopstveni biznis, a prema rečima njegovih prijatelja mesečno zaradi i do 15.000 dolara.

- Vladimir se odlično snašao. Promenio je život iz korena i navike. Totalno je drugačiji čovek. Usvojio je tamošnji stil života. Finansijski je nezavistan i pored osnovnog posla izađe mesečno i do 15.000 dolara. Kupio je kuću, ima kredit, ali snalazi se - priča izvor.

Tužilaštvo je protiv njega podiglo optužnicu, a posle izvesnog vremena pakuje kofere i odlazi u Ameriku, tačnije u Las Vegas, gde i danas živi.

- Slučaj postoji i čeka se završetak mog procesa za dobijanje američkih papira da bih došao i to rešio. Sve ostalo što se dodaje na to, poput navodnih poternica, hapšenja na aerodromu, deo je novinarskog posla i s jedne strane to i razumem, bio sam u tom poslu. Zato se i ne oglašavam po tom pitanju, doći ću i onda ćemo sve pravno rešiti. Imigracioni proces je malo duži sada nego ranije, ali sam pri kraju. Tako da se vidimo uskoro u Srbiji, ako Bog da - rekao je nedavno za domaće medije.

Autor: pink.rs