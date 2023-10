RISTOVSKI NIJE JEDINI KOJI LJUBI MLAĐU! Ovaj naš glumac se oženio studentkinjom, a oni su REKORDERI u razlici u godinama!

Vole mlađe!

Domaće medije je preplavila vest da je Lazar Ristovski, koji se pre nešto više od godinu dana razveo od svoje dugogodišnje supruge Danice, u vezi sa 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić.

Njih dvoje navodno su krili svoju romansu oko godinu dana, a o detaljima tog odnosa još uvek se ne zna mnogo, mada je glumac potvrdio vezu s mladom koleginicom.

Međutim, Lazar Ristovski i Anica Lazić nisu jedini glumački par čiji su odnos obeležili datumi rođenja.

Među našim poznatim glumcima koji su ljubili znatno mlađe žene bio je i slavni Nikola Simić, a lista se sa godinama nastavila, pa su se na tom spisku našli i Mima Karadžić, Svetozar Cvetković, Voja Brajović, Branimir Popović, Nebojša Kundačina.

Nikola Simić

Čuveni glumac Nikola Simić napustio nas je 2014. godine, a njegov život obeležile su brojne uloge, burni trenuci u životu i naravno velike ljubavi. Jedna od ljubavi o kojoj se malo zna je i njegova veza sa znatno mlađom glumicom.

Poslednjih godina Nikolinog života pričalo se da je u vezi sa 48 godina mlađom glumicom.

Iako se u medeijima često pisali o Simićevoj ćerki Ani i unukama Isidori i Sari, njegov bratanac Nenad Simić, rekao je svojevremeno za Kurir da njegov stric nije mogao da ima dece, stoga takvi navodi nisu istiniti.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikola je u mladosti puklo slepo crevno, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - rekao je Nenad.

Mima Karadžić

Poznato je da glumac Mima Karadžić voli zgodne i mlade devojke, a njegovo srce ukrala je jedna koleginica, sa kojom je u vezi oko godinu dana.

Nataša Stanišić mlađa je od Mime 35 godina, a sa slavnim glumcem upoznala se na snimanju serije "Zakopane tajne". Oni o svojoj vezi nisu javno govorili, ali su privukli veliku pažnju kada su se zajedno pojavili na Sarajevskom filmskom festivalu ove godine.

Svetozar Cvetković

Proslavljeni glumac Svetozar Cvetković ne govori često o svom privatnom životu, ali se zna da je slavni glumac 16 godina bio u braku sa dvadeset godina mlađom koleginicom Jelenom Đokić.

Ovaj glumački par razišao se početkom prošle godine. Koji je pravi razlog kraha njihovog braka, nije poznato, a glumac je tada na pitanje da da komentar na kraj ljubavi s glumicom, kratko za Kurir rekao:

- Ne dajem izjave o svom privatnom životu - dok je Jelenin broj telefona ostao nedostupan

Voja Brajović

Glumac Voja Brajović u braku je sa 23 godine mlađom koleginicom Milicom Mihailović, a da svoju suprugu obožava ne krije od javnosti. On je istakao da je Milica jedna od retkih ljudi koji su puni životne snage i radosti:

- Ne znam kako da vam obrazložim šta me je privuklo Milici. Kad bih to raščlanio i objasnio, onda mi ne bi bilo tako nedokučivo. Milica je neverovatan energetski izvor. Retke su takve osobe, sa tom količinom životne snage i radosti. Ona je veliki borac i uvek nalazi način da smiri situaciju i odagna moje loše raspoloženje. Najviše me brine što je mene zavolela. Smatrao bih je idealnom da nije ovoga sa mnom.

Branimir Popović

Poznati crnogorski glumac Branimir Popović (56) oduvek je bio miljenik žena, a svoju izabranicu, koja je 21 godinu mlađa od njega, Sanju Jovićević Popović, upoznao je predavanju koje je on održao u Cetinju.

Autor: pink.rs