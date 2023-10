OVO JE PRIJIN NAJVEĆI POROK! Pevačica je na ovo dala mnogo novca, bez toga baš NE MOŽE! (VIDEO)

Aleksandra Prijović je danima u žiži interesovanja što zbog brojnih koncerata kako u prestonici tako i u dijaspori, što zbog skandalozne izjave da nije srpska pevačica, koja joj se kako tvrdi omakla. Međutim, malo ko zna šta je najveći Prijovićkin porok, te da brdo para troši na njega.

Naime, Aleksandra je jednom prilikom otkrila koji su njeni poroci i time šokirala sve, pošto niko nije mogao da zamisli da on aima problem sa alakoholom.

- Jedina dva poroka su mi šoping i pivo. Obožavam i jedno i drugo. Pivo ne pijem iz čaše, samo iz flaše - rekla je Prija u emisiji "Amidži šou" jednom prilikom, a zatim je na ukus uspela da pogodi marku svakog piva koje su joj dali. Tada je jedino zamerila što ga pije iz šolje, a ne iz flaše: - Ne volim ovako da pijem, ja to uvek nagnem flašu. Nije mi to to, ako pijem iz čaše.

Ispod tog snimka mogli su se naći brojni komentari na račun Prijovićke, te se većina oduševila ovakvim pevačicinim potezom.

"Kakav brat", "Brat naš", "Sad je još više obožavam", "Bratina", "Nije pivo za damu kao što si ti", "Nemoj Prijo tako" - pisali su ispod videa u komentarima.

Inače, turneja "Od istoka do zapada" nastaviće se i u okolnim gradovima i zemljama, te slede nastupi u Sarajevu, Zagrebu, Nišu i Tuzli. Njena izjava da nije srpska pevačica je sve šokirala, te su je mnogi zbog toga okrenuli leđa, iako se ona pravdala da nije tako mislila.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N. Ž.