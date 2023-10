BUKTI RAT ŽANE I ASMINA! On SRAMNIM rečima pokušao da je ponizi, Omnia UDARILA još JAČE i u sve uplela Staniju s njenim fotkama od PRE OPERACIJA: ''Glasajte za PRVU ORANGUTANKU!'' (FOTO)

Nakon što je za Pink.rs žestoko udarila po Asminu Durdžiću i njegovoj, sada već bivšoj, verenici Staniji Dobrojević zbog svega što je iznosio za Aneli Ahmić, majku svoje ćerke Nore, rat Žane Omnie i Asmina ne jenjava.

Naime, on je tokom današnjeg dana Žani brutalno odgovorio na sve reči, što nju nije zaustavilo da ne da na sebe, tj. da se odbrani. S obzirom na to da ne može da se suoči sa time da se neko ne slaže s njim, on je odlučio da bivšu zadrugarku vređa.

Omnia je tokom današnjeg dana na svom insatgram nalogu uzvratila Asminu, ali se nije libila ni da potkači Staniju. Pošto je Asmin nazvao Žanu majmunicom, ona se odlučila da prikaže Dobrojevićevu, njegovu bivšu verenicu, bez plastičnih operacija.

- Asmin Betmen Metnem, Alijasmetnem...Ja protiv ove žene nemam ništa, ali pošto je pustila ovu ženturaču od svog muškarca da piše na temu mene, moram da ga razuverim i objasnim pravo i činjenično stanje istine..."Našao majmun stari ogledalo neko, pa video sebe i ozbiljno rekao aj kako si ružan, aj kako si dlakav, baš ti bože hvala što ja nisam takav" - napisala je Žana Omnia na prvom instagram storiju.

- Ja lepo kažem majmuni se rađaju Asmine Betmene, Žana pre i posle 20 godina i njena tačka viđenja - napisala je na drugom storiju objavivši svoje fotke iz detinjstva.

- Alibaba Betmen, ups ovaj kaže da se sada zove metnem, koga ovaj mungos brani. Popljuvao ženu koja mu je rodila dete, popljuvao celu njenu familiju, pljuje sebe reklamama za jeftinu fasadu, a sledeći je na redu je zna se ko....Sto kilograma čistih go**na i 50 kg čistog estrogena. Ovaj koga odbrani valjaće se u kilaži go**na od koje se sastoji...Ne vuci ženu z svoj izmet. Glasajte za prvu orangutanku - napisala je bivša zadrugarka na trećem storiju.

Autor: N. Ž.