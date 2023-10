Glumica Ljiljana Jakšić je u jednoj emisiji progovorila o svom životu, odrastanju i periodu koje je provela na daskama koje život znače.

Naime, Ljiljana se na samom startu ove emisije osvrnula na svoje detinjstvo u Prokuplju, u kom je odrasla uz mamu, tatu i stariju sestru, ali za isto je ne vežu lepa sećanja, jer kako kaže, to je bila totalno disfunkcionalna porodica.

- Porodica u kojoj sam odrasla je disfunkcionalna porodica. Mama i tata nisu bili u tako dobrim odnosima. Razveli su se u neko doba. Sestra, mama i ja smo živele same u stanu, tata je bio u istom gradu, formirao je porodicu sa drugom ženom. Traumatičan je bio dosta taj njihov razvod, baš traumatičan za mene u to doba, sećam se. Međutim, iz svega se toga izađe jer, kada dete ima uz sebe toplinu majke, to je ono po čemu ja svoje detinjstvo smatram jako lepim i drago mi je detinjstvo jer je moja mama bila velika mama upućena na decu. Sve je učinila za nas što je mogla, uvek u svakom momentu je mama bila tu. Divna mama zaista i za mene i za sestru. A imala sam pored sebe i tri godine stariju sestru, taman dovoljno da može da mi bude prosto pomoć, sve ono što nisam mogla možda lagano da uradim, da preskočim, ona je bila tu, tako da sam se osećala dosta bezbedno bez obzira na sve te detalje njihovog razvoda i sve što se dešavalo - kaže iskreno Ljiljana.

Kako je istakla, za nju razvod njenih roditelja je bilo traumatično iskustvo, ali kaže da u porodici nije bilo nasilnih momenata i scena, kao i da je bila veoma voljeno dete od strane oba roditelja.

Upravo je poruka da sada, iz ove pozicije pogotovu, smatram da je trpljenje kao takvo prosto neosnovano i da u narušenom odnosu, bračnom odnosu, partnerskom odnosu treba rešavati pre svega taj odnos, ne pokušavajući da nešto produžiš, nešto zalečiš, da nađeš razlog da ostaneš još duže u tom odnosu. Po meni odnos treba raščistiti onda kada on nije zdrav, nije dobar. Ne bi bilo ni tih nekih ružnih slika, ni tih ružnih emocija koje su bile u to vreme da su se oni ranije, pogotovo dogovorom, razveli. Onda se sporazum napravi i nema te patnje koju deca trpe, prežive... - kaže Ljiljana a na ptianje da li joj je taj razvod bio više trauma ili više neka vrsta olakšanja kaže:

- Olakšanje, jer neće biti više trauma, moćićemo i same, i mogle smo same - dodala je glumica.

Upravo zbog celokupne situacije na Liljanu je sve to kasnije mnogo uticalo u životu, a naročito u odnosu sa muškarcima.

- Na mene kao devojčicu ne, ali kasnije na mene kao ženu mislim da se odrazio tako što sam u svojim kasnijim vezama u trenutku kada dolazi do nekog, tako nazovi disfunkcionalnog odnosa među nama, kada počinjemo da se svađamo, prepiremo, pa ne uspemo da nađemo rešenje ja sam te veze prekidala. Upravo kada sam shvatila, svaki put kada bih shvatila da mi ne nalazimo način da razrešimo situaciju koja nam pristiže, već se svađamo i tu je postalo uno toga negativnog onda sam te veze raskidala jer sam smarala ad u životu ne treba imati brak sa nekim sa kim ne možeš da se dogovoriš, da rešiš problem i da ideš dalje. Ja sam prepoznavala da je to to - kaže otvoreno Ljiljana.

Ljiljana je, takođe, progovorila o periodu kada su živele sa majkom u stanu bez struje, jer kako kaže, majka nije imala dovoljno novca da je plati, ali i kako je ona na sve to gledala kao na trenutke koje će prevazići.

I onda kada sam bila mala i ne baš u okolnostima koja odgovaraju deci, ili bilo kome, mi smo živeli u stanu u kom nije bilo struje, bila je isključena, mama nije mogla da plati, tako smo se borili i sa tim, ja sam i tada te okolnosti doživljavala kao trenutne, ne kao nešto strašno, nego to je trenutno i to će se srediti, to će se završiti i mi ćemo izaći iz toga. Ja sam tada to negde doživljavala pozitivno, preskočićemo ovo i idemo dalje. I kada sam plakala u životu, ja sam umela da isplačem tu tugu, te trenutke, ali negde u malom mozgu uvek sam imala neko svetlo i neki osećaj da će se to sada rešiti. Sad će se situacija promeniti. Taj odlazak u pozorište mi je bio svetla tačka, bila mi je jedan divna stmosfera u koju smo sestra i ja odlazile. To je prosto ta slamka za koju smo se uhvatile i osetila sam da je to neko rešenje, trenutno rešenje, ali je trenutno rešenje, rešenje situacije u kojoj smo mama, sestra i ja. Tako da, ta nada i vera da će biti dobro, da će biti sve bolje i bolje, da će biti najbolje to sam gajila još od tih malih nogu pa i kroz akademiju - kaže Ljiljana.

Takođe, ona je progovorila o tome ko je ona privatno i koliko se zapravo razlikuje od one koju imamo priliku da vidimo na daskama koje život znače.

- Ja sam uvek volela da se setim profesora Branka Pleša koji je govorio: "Glumac bi trebalo u privatnom životu uvek da bude pozadinac, neko ko više sa strane posmatra šta se dešava kod njega u životu, nego da bude u centru pažnje". To se meni izuzetno, ne dopalo, nego sam to prosto prisvojila i ja mislim da je to pravi način da glumac dobro funkcioniše jer, život je naš materijal koji mi obrađujemo i sa kojim radimo, to je naše oruđe i zato sam u privatnom životu, kako bih rekla, povučena, ne eksponiram se, opuštena sam, ne volim da držim banku, što bi rekli, ili da vodim glavnu reč. Neko sam ko više voli da posmatra čak i svoje kolege. Malo pričam i više volim da gledam, da beležim, da registrujem, i da punim svoje fioke koje će mi jednom zatrebati. I, to je to, mislim da sam tako jača - kaže Ljiljana Jakšić.

Autor: N. Ž.