VELIKA POČAST! Sinan Sakić će dobiti SVOJ MUZEJ, sve će se desiti za dva dana, a evo ko je bio inicijator!

Legendarni pevač narodne muzike, rođeni Lozničanin, Sinan Sakić, kralj emocija, jedinstven na domaćem estradnom nebu, dobija muzej u svom rodnom kraju.

Tu mogućnost je posle njegove smrti više puta pominjala njegova supruga Sabina koja će u petak, trinaestog oktobra, ostvariti tu želju i otvoriti na istoj adresi svoj atelje i Muzej Sinana Sakića.

Poziv na otvaranje uputila je sa svog instagram naloga svima koji su voleli Sinanove pesme, a otvaranje je zakazala baš na dan njegovog rođendana, u pet sati. Muzej i njen atelje nalaze se u Ulici Svetoga Save 14, u centralnom delu grada, čije je ime Sinan proneo širom sveta.

Pesme ovog pevača koji je muzičku karije počeo 1978. a uporedo sa pevanjem bio bunjar sve do 1984. godine, znaju i oni koji više preferiraju neku drugu vrstu muzike. Nema veselja, a da se ne čuje neka od njegovih pesmama, od ‘‘Reci sve želje’‘, koja ga je vinula u zvezde, preko ‘‘Sudbina me na put šalje’‘,’‘Ej, od kad sam se rodio’‘, ‘‘Zoko, moja Zoko’‘, ‘‘Sve je postalo pepeo i dim’‘, i drugih sve do jednog od poslednjih njegovih velikih hitova ‘‘Lepa do bola’‘.

U bogatoj karijeri je snimio, prema nekim podacima, tridesetak albuma, imao velike tiraže i znalo se gde on zapeva tu nastaje cunami emocija i velikog veselja. Jedan od najvećih i najvoljenijih pevača narodne muzike preminuo je u 62. godini života, 1. juna 2018. u porodičnom stanu u Beogradu, a počiva u Loznici.

Od petka će, zahvaljujući svojoj supruzi, u zavičaju imati muzej gde će biti čuvana uspomena na njega, a poklonici njegovog dela mesto gde će moći da se podsete na čoveka koji je pevao dušom.

