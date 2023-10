STANIJA GA REŠILA KAO NIKO, BLOKIRALA SVUDA, A ON I DALJE JAVNO KUKA ZA NJOM: Asmin se obratio Dobrojevićevoj ovim rečima, nakon što ga je ona šutnula! (FOTO)

Nema kraja blamaži!

Stanija Dobrojević suočila se prošle nedelje u "Eliti" sa Aneli Ahmić, ženom svog doskorašnjeg oženjenog verenika Asmina Durdžića, o čemu je brujao čitav Balkan. Nije krila da joj se poljuljalo mišljenje o Asminu posle njenog razgovora s prevarenom Aneli, a nakon što je sabrala utiske, donela je konačnu odluku.

Kako je otkrila za Pink.rs, ona je Asmina blokirala i ne želi da ga čuje, dok on s druge strane otvoreno pokazuje da ne prihvata kraj.

- To je definitivno i zvanično! Naš poslednji razgovor sigurno nije protekao mirno, to vam je jasno. Ne postoji više nikakve šanse - na "bloku" je, ne želim da ga čujem! Želim da se ogradim od čitave priče, ne želim da dajem izjave, a on nek se tera tamo sa svima njima i oni međusobno - pričala je Stanija za Pink.rs i dodala:

- Nisam još pričala sa njima, ovde sam sa drugaricama, na skrivenom mestu (smeh). Kada biste ovo mogli da snimite i uslikate... (smeh). Vidim da su me već spojili sa novim frajerom, to nije istina. Svi bivši bi da me teše, javljaju se, takođe i neki oženjeni koji kažu:"Pa, što si njemu dala šansu, kada sam ja oženjen, ali više dobrostojeći, mogao sam mnogo više da ti pružim u životu" (smeh) - otkrila je Stanija pre nekoliko dana za naš portal, a sad se Asmin oglasio putem storija na Instagramu gde je objavio Stanijinu fotografiju uz poruku:

- Nikad neću prestati pokušavati. Jer kad nađeš pravu nikad ne odustaješ - napisao je Asmin u opisu storija na Instagramu, a da li će i kako Stanija reagovati na ovo - ostaje da vidimo.

