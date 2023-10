Dvadesetogodišnja Anđela Šparavalo, animatorka iz Aranđelovca u poslednje vreme svojim postupcima i ratovima koje vodi u Beloj kući intrigira javnost.

Naime, Anđela je počela da se druži sa Slađom Lazić Poršelinom, što je naletelo na mnogi broj osuda, pored čega je zaratila i sa Markom Janjuševićem Janjušem.

U njihovoj svađi su pljuštale uvrede, a sve je počelo od momenta kada mu se Šparavalo suprotstavila potkačivši ga za Enu, njegovu bivšu suprugu.

Ovim povodom, a i povodom toga što je Anđelu na današnjem nominovanju od strane Odabranih ponovo potkačio, oglasila se njena majka Aleksandra, te je za Pink.rs osula rafalnu paljbu po Janjušu.

- Htela sam da kažem da je Janjuš napadao bez ikakvog argumenta, izvređao je na najgori mogući način, prosto sam ogorčena! Ona je ušla u rijaliti, ja sam znala u koji program ulazi, ali onakve osude i onakvo pljuvanje da je, valjda, prostitutka. Planiram i tužbu da podnesem! Ovo je neumereno da on naziva nju, animatorku, svakakvim imenima. Toliko sam iznervirana, više ne mogu ni da se setim šta je pričao. Ona je dete koje nema nijednu mrlju - rekla je njena majka, te je na konstataciju da je Janjuš nazvao Dalilom sa Aliekspresa rekla:

Da, jeste, kao druga Dalila. Nema veze, niti Dalilu vređam, taman posla, ali je mnogo neukusno. Rekao je: "Fuk**etina sa instagrama", setila sam se, ne znaš nijednu mrlju, da bi takve stvari iznosio. Ja sam ogorčena! - dodala je ona.

Kada je reč o druženju sa Slađom, njena majka je istakla da su priče o tome da će joj ćerka postati starleta totalno van pameti, ali je pohvalila Poršelinu.

- Starleta?! To mi je van pameti. Ona je mlada, ušla je tamo nesnađena skroz, Slađa iskusan igrač...Slađa nju lepo savetuje, ja kako gledam. Ja imam 42 godine, nije velika razlika između mene i Slađe. To kao skidanje u kombinezonu što je bilo...Zbog čega su je osudili?! To je bio maskenbal, nije to bilo. To je jadno da nemam reči, ne znam ni ko je izneo to za starletu. Verujte mi da se ona više šali, ja mislim da nju to pogađa, ali neće da iznosi, ona će to da trpi...Slađa joj odgovara, diže je, žiri je komentarisao lepo, šou - rekla je ona.

Takođe, ona se ovom prilikom osvrnula na odnos Janjuša i Aneli Ahmić.

Katastrofa! Šta je Aneli, koju školu je završila?! Jedno ništa, a Janjuš je brani. Anđela je osula paljbu po njoj i onda eto...Anđela je iskomentarisala da je Janjuš ostavio ženu u rijalitiju, kao: "Kako te nije sramota?", pa i jeste. Kao uhvatila se za njeno dete. Uhvatila se kada je rekla: "Patiš za detetom, a tražiš Rajsko ostrvo sa njim?", ne znam šta da kažem...Naravno da nije kompetentan da joj zameri. On nema nijedan argument da joj kaže da je: "Fuk**etina sa instagrama" i da ne može da je gleda očima. Na osnovu čega ti moje dete ne možeš da gledaš očima?! Niko se nije njemu suprotstavio, osim nje i onda je uhvatio nju. Ona je to rekla ni ne razmišljajući. On je rekao: "Svima ću da je**m majku ko se zameri Aneli!", šta ona radi sada kao ostavljena žena?!. Šta je on?! Jedan kockar običan, pa je došao da napada jednu mladu devojku, a nijedan argument nema - rekla je ona.

Za sam kraj, osvrnula se i na njenu ljubavnu vezu sa Lukom Majčicom.

- Nema tu ljubavi verujte mi, on isto ide od jedne do druge. Osetila je pažnju od njega, ona sada misli da je on taj. Samo se nadam da neće preći nikakvu granicu, to što se poljubi, mlada je 20 godina. Eto, taj se*s jedino, ali šta ću, majka sam pa sam uz nju. Ona nije takva napolju - rekla je Aleksandra.

