PLJAČKA O KOJOJ SE MALO ZNA! Ukradena vredna harmonika Šabana Šaulića! Evo ko je odneo na popravku, a od tada nestaje sa LICA ZEMLJE!

Kakav haos!

Vredna harmonika koja je pripadala pokojnom Šabanu Šauliću je ukradena. Njegova supruga Gordana Šaulić je ovaj instrument nekoliko meseci nakon smrti muža poklonila njegovom prijatelju, harmonikašu Vojkanu Doktoru. On je odneo na popravku u servis muzičkih instrumentara u Beču iz kojeg je nestala:

Doktor, tako svi zovu zbog maestralnog sviranja harmonike, bio je srećan i počastvovan što je dobio instrument koji je pripadao Šabanu. On je imao skoro sve instrumente iako nije svirao. Goca je znala koliko je Šaban cenio Vojkana te je odlučila da mu preda harominku koju je njen suprug obožavao. Njih dvojica su godinama radili zajedno. Najviše je i voleo kada na tezgama Doktor svira dok on peva - priča naš izvor. Problem je nastao kada je muzičar harmoniku odneo u Beč u servis da joj poprave dirke.

Vlasnik servisa je imao veliki dug, osoba kojoj je bio dužan došao je da naplati kako zna i ume. Pošto gazda nije imao novac, pokupio mu je sve harominke iz servisa među kojima je bila i Šabanova. Kada je Vojkan došao po svoj instrument u predviđenom roku, rečeno mu je da je sve ukradeno. Ostao je šokiran. Nije znao šta ga je snašlo. Zaista je poludeo jer je ova haromonika za njega nešto najvrednije što ima. Ne zna šta Goci da kaže koja mu je iz srca dala harmoniku i stalno misli na to kako da je vrati, priča naš izvor.

Ovim povodom najpre smo pozvali Vojkana, kojem smo predočili kakava su naša saznanja. On na naše pitanje nije odgovorio do zaklučenja broja, pa smo pozvali estradnog menadžera Zvonka Grujića, koji je upućen u ceo slučaj: - Tačno znam o čemu se radi. Ta harmonika je za Doktora veoma vredan poklon. Ja sam spreman da otplatim deo duga u vrednosti te harmonike i da se Vojkanu vrati instrument. To je neprocenjiva uspomena, rekao je Zvonko i objasnio zbog čega harmonikaš ima nadimak Dokotor:

Vrhunski svira i među je tri, četiri najbolja haromnikaša na Balkanu. Osim toga, Šaban ga je mnogo voleo. Najviše je voleo kada ga on prati na harmonici. Tempirali su da rade zajedno - završava menadžer Grujić.

Autor: Pink.rs