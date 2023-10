'MNOGO SE PROK**ČIO I SAD...' Nakon što mu se Lakić JAVNO OBRATIO, Ivan Marinković se oglasio za Pink.rs! KIVAN na Nikolu i odmah mu ZAPRETIO OVIME!

Bivši zadrugar i petoplasirani superfinalista "Zadruge 6" Ivan Marinković otkrio je da mu se Nikola Lakić, aktuelni učesnik "Elite", poverio kao prijatelju da je bio intiman sa Anom Ćurčić.

O celokupnom upoznavanju sa Anom, Lakić je govorio tokom svog boravka u "Eliti", između ostalog ističući da ju je upoznao u kazinu.

S obzirom na to da Lakić negira ovu konstataciju koju je Ivan izneo, govorivši u emisiji "Pitanja gledalaca" da je možda čak i Marinković bio sa njom u krevetu.

- Možda je Ivan Marinković bolje upućen u to, možda je on bio u krevetu sa njom - istakao je Nikola u gorepomenutoj emisiji.

Ovim povodom smo stupili u kontakt sa Ivanom, koji je žestoko zamerio Nikoli ponašanje i reči koje izriče za crnim stolom.

- Video sam, on dečko nije normalan, izgubio je kompas. Ja sam trebao da mu budem podrška u "Eliti", a ispašće da mi se opasno zamerio! Mnogo se prok**čio i sad gazi i preko svojih prijatelja. Ne dao mu Bog da ja počnem još mnogo toga da pričam. Dečko treba da shvati da mu se napolju svi smeju, a on tripuje da je unutra zanimljivo to što priča vezano za Anu - istakao je Ivan, te je dodao:

Čovek mi je doslovce rekao da je bio intiman sa njom, ali da ne bi da se njegovo ime spominje, što sam do nekog trenutka i ispoštovao. Ali, kada je počeo da okreće priču, i još da lupetara gluposti...E, pa druže, shvati da sam ja i za tebe i za mnoge doktor za rijaliti, a najmanje sam u istom lažov - zaključio je Marinković za Pink.rs

