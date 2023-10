Mnoge je šokiralo kada su pratili ulazak u "Elitu" i kada su videli Nikolu Lakića, koji je trenutno aktuelni učesnik rijalitija.

Naime, u Beloj kući su krenule spekulacije da je Lakić veoma blizak sa Mionom Jovanović, koja ima dečka koji je čeka u spoljnom svetu, dok Nikola kod kuće ima ženu Coku Lakić sa kojom ima dete.

Mi smo stupili u kontakt sa Cokom, koja je za Pink.rs prokomentarisala aktuelne teme vezane za njenog supruga.

Na samom početku ona je istakla da joj se dopada Lakićevo učešće, ali nam je i otkrila šta mu zamera.

- Za sada mi se njegovo učešće čini veoma stabilno, mislim da ga ništa ne remeti i ne dotiče, s obzirom da je prvi put u ovom formatu "Elite" i da je, hajmo reći nov učesnik ,našao je svoje mesto i lepo pliva. Naravno ja sam neko ko je drugačijeg temperamenta od njega i neke njegove reakcije i svađe mi se nekada ne čine okej ali to je on i ne glumi ni jedan odsto ,volela bih da nekada zna da izbroji do 10 pa tek onda kaže šta ima - rekla je Coka.

Kada je reč o spekulacijama vezanim za Mionom, ona je istakla da dokle god svojim očima ne bude videla da Lakič krši neke dogovore, da će to biti druga priča.

Nikola i ja smo prošli 2 rijalitija zajedno i uz to dolazilo je do spajanja mene sa mojim prijateljima što je bilo daleko od bilo kakve istine, tako da sam ja neko ko zna kako rijaliti funkcioniše i šta je zanimljivo ,svakako da je ta tema interesantna jer je sa jedne strane oženjen čovek sa detetom i devojka koja je zauzeta i ljudima je interesantno da komentarišu takve odnose i imaju svoje poglede na situaciju ,što je sasvim okej. Kada ja svojim očima budem videla nešto što krši naše dogovore ili prelazi granice koje su normalne to bi već bila druga priča. Dobro je dok se komentariše

Za sam kraj se osvrnula na odnos Nikole i Ane Ćurčić, koji danima unazad trese javnost.

- Što se tiče Ane u par navrata sam govorila o toj temi ,ono što ja znam iz Nikoline priče je da su se upoznali na kocki, da su bili dobri prijatelji, da mu je pomogla u par situacija napolju i to je to. Ne mogu da komentarišem nešto više o tom odnosu jer nisam bila u njegovom životu tada. Ako se nešto u međuvremenu bude saznalo rado ću prokomentarisati i dati svoje mišljenje o tome - zaključila je Coka za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić