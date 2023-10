Zvezda Granda progovorila o svom zdravstvenom problemu, lekari mu ZABRANILI da peva: ODSEKLI SU MI DEO PLUĆA!

Rekli su mi da što manje letim avionom i da prestanem da pevam, ali ne, muzika je moj život i to ću raditi dok budem mogao - istakao je pevač.

Zvezda Granda Benjamin Kličić otkrio pravu istinu o svom zdravstvenom stanju i problemu koji mu se desio u Americi.

- U Americi mi desilo nešto što sam imao kao mali, a to se zove pneumotoraks, to je kada se pluća u mladosti prebrzo šire, a prsa ne i dolazi do pucanja tih "stena" od grudnog koša i onda zrak prolazi i stiska pluća i, ako se ona ne mogu širiti dovoljno, dolazi do pucanja pluća i dišeš na aparate čitav život. Ali svaki put sam to rešio, mada su me Amerikanci unakazili, odrezali su me deo pluća i smanjili i podilgli mi dijafragmu i stalno imam neki neugodan osećaj ali takav je njihov postupak da sam u Sloveniji to rešavao. Rekli su mi da što manje letim avionom i da prestanem da pevam, ali ne, muzika je moj život i to ću raditi dok budem mogao - rekao je Benjamin u emisiji Grand magazin.

Podsetimo, Benjamin se proslavio učešćem u „Zvezdama Granda“, a bio je u timu Viki Miljković.

- Velika je borba, to nisam ni zamišljao. Kad se finale završi sve stane, tek onda vidiš šta znači ovaj put i posao, ali kad imaš prave ljude oko sebe ne treba da brineš ni o čemu. Mislim da moja draga mentorka i Taške zaslužuju da govorim sve najlepše o njima, i ono što smo mi imali da ostane samo među nama. U kontaktu smo, za prvu pesmu su rekli da im se sviđa. Dobri smo i uvek ćemo biti, nismo takvi ljudi da zatvaramo vrata jedni drugima. Biće prilike i za neku našu saradnju - istakao je tada Benjamin.

