Primirje među bivšim supružnicima je kratko trajalo!

Otkad su se razveli, pevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta ne prestaju sa ratovima, privremenim primirjima i iznošenjem šokantnih detalja njihovog odnosa, a sad je, čini se, među njima počeo da bukti nikad žešći rat!

Naime, Ana je na svom profilu na Instagramu obelodanila Rastinu poruku u kojoj se vidi kako je ponižava i preti joj sudom, zatvorom i oduzimanjem ćerke Tare.

- U našoj vezi, braku jedan račun za struju platili nisi, renovirao sam ti stan, i dalje jeu to stanju jer ti zaista i jesi emotivni i funkcionalni invalid. Nemaš dan radnog staža, svaki album, turneju si u životu provela na lečenju i otkazivala samo jer si lenština. A sad me dobro zapamti, nikad u životu, ali nikad ti neću dati ništa. Jer nakon pretnje mojim roditeljima, slanjem onog sramotnog klipa možemo samo na sud. Nego pazi ti da se slučak ne okrene u ''zanemarivanje deteta'', a to je krivično i ide se u zatvor. A ti znaš da ne bi prošla ni asistenta pripravnika nekom veštaku. Prestani da se ložiš više, jer smo se toliko us*ali na tvoje pretnje, kao što vidiš, a sad lepo od*ebi - napisao je Rasta Ani u poruci, a ona je sve obelodanila na Instagramu uz svoj komentar:

- Da li je ovo psihičko zlostavljanje pitam? Ovakve poruke ja čitam 6 godina... I ćutim... ali mi više ne pada na pamet. Gospodin Stefan Đurić-Rasta ,vrlo blizak saradnik Veljku Belivuku...mi je oteo bebu od 4 meseca....POD PRETNJAMA SMRĆU. MISLIM DA SAM DOSTA ĆUTALA I TRPELA ZLOSTAVLJANJE PSIHIČKO... OD OVOG TRENUTKA CITAĆETE SVAKOG DANA... O GOSPODINU RASTI ... ZVANIČNOG ČLANA EKIPE VELJKA BELIVUKA KOJI JE MLEO LJUDE U MAŠINI ZA MESO. P.S. Svaka moja suza pored kreveca praznog je hiljadu godina samoće za odgovorne. I baš to im se i desilo. Samo ne znam zašto ovaj nesretnik Rasta još uvek nešto mafija...preti...i zašto nije dobio 100 godina zatvora? - poručila je Nikolićeva i ostavila javnost u šoku, a ovo nije kraj iznošenju prljavog veša, kako je pevačica sama naglasila.

Autor: Pink.rs