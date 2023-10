Aneli Ahmić po samom ulasku u "Elitu", pored svoje lepote i seksipila, privukla je javnosti pažnju zbog svoje životne priče u kojoj se našla.

Naime, njen suprug Asmin Durdžić prevario je sa starletom i bivšom zadrugarkom Stanijom Dobrojević, sa kojom je donedavno bio u emotivnom odnosu, te je Dobrojevićeva za naš portal otkrila da je to raskrstila.

Takođe, kako smo saznali i pisali, Asmin se javno odrekao deteta te je čak i zatražio DNK test, na kom se u Sarajevu nije ni pojavio.

Ono što je nacija bez daha pratila jeste svakako susret Stanije i Aneli u "Eliti" kada su stavile sve karte na sto i popričale o celokupnoj situaciji i jedna drugoj saopštile stvari, za koje su kasnije zaključile da su laži, a koje im je Asmin govorio.

U nastavku možete pogledati suočavanje.

S tim u vezi, kontaktirali smo Zoricu Marković, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala ovaj susret, ali i ostale mnogobrojne teme u "Eliti". Na samom početku, osvrnula se na njihov susret.

- Ja sam mislila da je Stanija pametnija, makar se do sada tako predstavljala kroz naše zajedničko učešće. Mislim da joj ovo nije trebalo, ispala je glupa, glupa, ne znam šta je to ženi trebalo, ipak je ona Stanija Dobrojević. Njoj je uvek bila bitna ekranizacija, okej sve drugo, ali u ovom slučaju je trebala da ćuti, da sve stvari stavi sa strane. To je moje mišljenje, trebala je da ćuti i sve posmatra sa strane i iskulira i da pusti da svako pokaže kakav je. Mislim da se zaletela, ispala je mnogo glupa, ružno je, nije njoj trebalo to - rekla je Zorica, a na pitanje kako reaguje na to što je Stanija došla sa vereničkim prstenom ispred Aneli, rekla je:

To svi mi nešto sada gledamo, slušamo i prihvatamo i ne prihvatamo šta nam serviraju. To je toliko zakukuljeno i zamumuljeno, Dubrovnici, Amerika...Problem je što se žene tog tipa zalete za neke materijalne stvari. Možda čovek ima neki novac, mi to ne znamo...To je najružnije od svega, baš onako čist idiotizam. Hajde da nemaju dete, pa koga briga, mislim i da nemaju nije lepo. Ona prkosi, ustvari je jako mizerno i jadno, kakav god da je odnos i kakva god da je istina to dvoje ljudi koji imaju dete i najgore od svega kao: "Ja sam velika Stanija, ti si ušla preko mene" i maše onim prstenom. Moje mišljenje je tako, ja sam imala tu vrstu prevare, malo se okupala u Dunavu, osetila najlepšu vodu...Ipak je to milionski auditorijum, ja se sećam "Farme" i svega, nije ona gadljiva na takve muškarce. Došla je tu da se opere, kasno! Ona je znala pokazati da je pametna u nekim stvarima kroz rijaliti, privatno je ne poznajem. Nije ona toliko ni inteligentna, nego i naprotiv. Pa više i te muškarce, Marković, ovaj, onaj. Mislim, to je moje mišljenje, pa kom opanci kom obojci - istakla je ona.

Kada je reč o Zoričinom druženju sa Anom Ćurčić, aktuelna učesnica "Elite" najpoznatija kuma u Srbiji, Milena Kačavenda, otkrila je da je uputila Zorici loše reči, ali i da joj se izvinila, te se bivša zadrugarka osvrnula i na ovu celokupnu situaciju.

- One su meni obe iste, to je moja tačka gledišta. S tim što me nijedna ni druga nisu uvredile, da, Milena je rekla, pa se izvinila. Što se tiče Ćurčićke, ja sam hiljadu puta rekla da sam bila uz nekoga kome je teško, na kraju je ispalo da sam mikrofon za narod. Ja sam vrlo iskrena bila i kada je Ana bila u pitanju, nije Marko u pravu, nemam ja razloga da ne mogu da gledam očima nekoga, a kamoli Ćurčićku, nije ona meni ništa uradila. Ja sam mogla da ustanem i da odem, nisam morala da je slušam. Pa sam opet ispala dvolična jer sam bila dobra i sa Zvezdanom i sa Anom. Smatram da je to ljudski i meni je mirna savest...Ženu ne poznajem, samo što je jednom izjavila da smo pričale satima, ne, nismo pričale satima, ona je mene htela da navuče da ja pričam sa njom i da se vrte priče u tom celom trouglu ili četvorouglu, ja sam se sklonila. Moj izbor je da budem sa nekim kome je teško...Takve gluposti i laži me ne zanimaju, kako neko shvata mene i moje učešće - istakla je pevačica, te smo je upitali da li još održava kontakt sa Anom, da li se čuju i vide:

Ne viđamo se uopšte, poslednje naše viđenje je na onom ručku sa Necom i Pecom i ostalima. Moj Ilija je insistirao da se taj ručak u znak zahvalnosti momcima, Neci i Peci, koji su bili dobri prema meni, Aci Buliću, gospodinu koji se prema nama ponašao kao pravi gospodin i Necinim i Pecinim roditeljima. To je shvaćeno kao neki inat. Smatram da su zaslužili ljudi. Bile su priče: "Ko je to platio?", da, moj Ilija je platio. Nismo se viđale, retko smo se čule, tj. sve ređe i ređe, poslednji put možda pre nekih 20ak dana i više, slagaću sada, ali nije bilo skorije kada je rekla da seli salon, vrlo kratko i to je to. Niti se viđamo, niti se toliko čujemo, nema ni razloga, svaka vodi svoj život. Meni se ovo ništa ne sviđa što se dešava, ovo je njihova bruka, čija god. Smatram da nisu trebali da uvlače Acu Bulića u ove priče, predaleko je ovo otišlo. Ja mislim da će to u drugoj polovini rijalitija da se okrene u drugom smeru, ljudi su počeli da shvataju. Sinoćnje izlaganje Lakića mi se mnogo svidelo, s tim što ja gledam kao gledalac. To što je Kačavenda rekla da me Ana nije podnosila, pa mi je prišla čim je ušla, to je njihovo pravo. Ne mogu da kažem ono što nije, nikada me ni jedna ni druga nisu uvredile. Sklonila sam se iz te priče, jer ja tu ne pripadam - dodala je bivša zadrugarka.

Za sam kraj ovog razgovora, otkrila nam je i šta se dešava sa idejom da ona i Aca Bulić, njen dugogodišnji prijatelj, otvore kafanu.

- Pa meni je jako žao, to je ostalo otvoreno pitanje. Na superfinalnoj večeri dok smo čekali kraj i proglašenje pobednika, Aca me je pitao s obzirom da se znamo tolike godine, u gradu i poštujemo se. Naravno, zašto da ne, znam da je ozbiljan u poslovima. Ja sam rekla: "Okej Aco, ima mesta razgovoru, ali daj da se malo odmorim". Sve je bilo okej, taj prostor je fenomenalan, verovatno bi i došlo do realizacije, ali sam ja odustala od toga, jer Ana trči pred rudu. Rekla je: "Zoka i ja otvaramo kafanu", ma ne, otvaramo Aca i ja (smeh)...Verovatno bi Ana bila uključena, ali nije moja odluka, nego Acina, kafana je Acina. Ostalo je na tome da se ne radi i to je to - zaključila je Zorica za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić