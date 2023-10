OVO JE POZADINA SUKOBA ANE I RASTE: Zakopali ratne sekire nakratko, a onda ga je ona OPASNO POTKAČILA: Evo šta je dovelo do toga se RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA OPASNO ZAHUKTA!

Pevačica Ana Nikolić odlučila je da se javno oglasi povodom odnosa sa bivšim mužem i kolegom Stefanom Đurićem Rastom, sa kojim ima ćerku Taru. Ona je na račun bivšeg supruga iznela niz teških optužbi, a evo šta je prethodilo njihovom sukobu.

Naime, Ana i Rasta izgladili su odnose, što su pokazali nedavno na rođendanu njihove ćerke Tare i ovako je tada Rasta pričao o Ani.

- Ona se pojavila isključivo zbog Tare i meni je to zaista značilo u tom momentu i bilo mi je bitno kao taj jedan trenutak i to sam cenio. Bio sam sa njom svakog momenta, da ispratim tu celu siguaciju. Moram ti priznati, bez obzira koliko nisam očekivao da će biti tu, jer mi je ona sama rekla da neće dolaziti, jer se čujemo svakodnevno. Rekla je da mi međusobno napravimo rođendan, ali se na kraju pojavila i zaista mi je bilo drago jer znam da je to značilo Tari - rekao je Rasta za "Telegraf", čiji je film nedavno izašao u bioskopima, a Ana ga je nedavno na račun toga potkačila.

- Mene mogu da glumim samo ja. Ukoliko mi se ponudi ogromna količina novca, onda bih uradila tako nešto. Neki nivo Sofije Kopole, koliko bi recimo Nikol Kidman dobila, tako neke svetske, holivudske face, e toliko bi koštalo Rasta mi je dužan! Još iz zatvora. Očekujem poklon. Zbog poseta... To nisam morala! Moja intima se ne iznosi, ja sam i zabranila da se spominje moj lik i delo. Zato je film tako i uspešan! Hvala, doviđenja - dodala je ona za "Blic", međutim, poslednjih nedelja društvenim mrežama kruže snimci na osnovu kojih se može zaključiti da Ana nije u najboljoj životnoj fazi, a u komentarima se često može pročitati da joj je potrebna pomoć, a evo i kako je Rasta prvi put to prokomentarisao.

- Ana ima dovoljno godina da zna šta je pametno i dobro za nju, samim tim i da odluči kako će živeti. Porodica je tu da pomogne u svakom smislu. Ja sam humanista, pomažem i znanima i neznanima, pa kako neću majci deteta koje bezuslovno volim. Onog momenta kad sama poželi da nešto promeni, promena će se i desiti - bio je iskren njen bivši suprug, a preneo je "Hello", što je Anu verovatno izbacilo iz takta, pa je rešila da na Rastin račun iznes niz žestokih optužbi,

Ona je danas objavila Rastinu poruku sledeće sadržine:

- U našoj vezi, braku jedan račun za struju platili nisi, renovirao sam ti stan, i dalje jeu to stanju jer ti zaista i jesi emotivni i funkcionalni invalid. Nemaš dan radnog staža, svaki album, turneju si u životu provela na lečenju i otkazivala samo jer si lenština. A sad me dobro zapamti, nikad u životu, ali nikad ti neću dati ništa. Jer nakon pretnje mojim roditeljima, slanjem onog sramotnog klipa možemo samo na sud. Nego pazi ti da se slučak ne okrene u ''zanemarivanje deteta'', a to je krivično i ide se u zatvor. A ti znaš da ne bi prošla ni asistenta pripravnika nekom veštaku. Prestani da se ložiš više, jer smo se toliko us*ali na tvoje pretnje, kao što vidiš, a sad lepo od*ebi.

