Ne štedi!

Dešavanja u "Eliti" svakodnevno, kako drmaju javnost i pune portale i štampane medije, tako i intrigiraju javnost, te je tako bivša zadrugarka i pevačica Zorica Marković za Pink.rs dala svoj sud na ovu temu.

Ona je za naš portal otkrila kakav je utisak stekla o aktuelnim učesnicima, ko joj se dopao, a ko joj je, kako ona kaže, totalno fejk.

- Ja volim rijaliti i da gledam i da učestvujem, u toku sam. Ima dosta brilijantnih ljudi tamo...Kao prava "Elita" mi je Mika. Stvarno je elita, svaka mu čast i na ponašanju i na svemu. Ima lepih devojaka, bogami, anonimusi, prvi put, ali su vrlo aktivne, što je dobro. Bojana mi se dopada, dopada mi se Uroš, volim te drčne koji ne daju na sebe...Dobar je onaj mali crnogorac Nikola, on mi je top. Mislim da je mali Terza fejk, kao i Milica koja je drčna, ali je odlična za ovaj koncept, ali ima i deset koji bih odmah izbacila da sam ja neko i nešto, to je onaj moj čuveni izraz, FIKUSI! - rekla je pevačica.

Kada je reč o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, Zorica ističe da je ona navikla na takvog Janjuša.

- Janjuš je po svima nešto najbolji, Ja sam navikla na na te njegove fore, vrte se u krug. Mislim da se on zaje**va sa ovom ženom, mislim da on zna da je Uroš intresantan, pa su napravili dobru foru. To je jako simpatično - dodala je ona.

Za sam kraj, ona je prokomentarisala i suočavanje Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića preko Drveta mudrosti, koje možete pogledati u nastavku.

- Mislim da je Mensur dobio nervni slom i da će se potpuno drugačije ponašati. Milica je bio pun pogodak! Reagovao je hladnokrvno, ali mislim da će ovih dana da ispolji svoj bes. Čak mislim da kada bi mogao, da kada bi napustio sve. Mislim da je provalio da je ona bila Drvo, jer je direktno pitala neke stvari koje Drvo nikada ne bi pitalo. Mensur nije glup, vrlo je inteligentan, provalio je na osnovu pitanja koji su bili bitni za njihov odnos. Neka je i provalio, ali mislim da ga je izulo iz cipela - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić