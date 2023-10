HAOS U ZVEZDAMA GRANDA! Snežana kriva za sve, Bekuta bez dlake na jeziku: Uništiće dete!

Treći duel u kome su se našli Faris Mahinić i Ivan Simić izazvao je haos u studiju zbog Milija, kada je Snežana priznala da je za sve kriva, a Popović pobesneo.

Do polemike među članovima žirija došlo je kada je Faris koji je pevao „Kad sretneš Hanku“ i „Kad bi znala šta mi srcu značiš“ nadjačao Ivana koji se predstavio numerama „Noć mi te duguje“ i „Balkan“ i tako završio kod Milija u timu, što je prvo prokomentarisala Ana Bekuta.

– Faris je bio divan, ali nije Milijeva šoljica čaja. Ipak, Simić mi je bio sjajn, bolja boja glasa sigurniji, bolji pokret na sceni- smatrala je Bekuta, dok je Bosanac dodao da je svoj glas dao Simiću jer je inovativan, dok je Faris samo talentovan i ne može da garantuje da će biti zvezda.

– Kandidat broj jedan, sigurno mogu odmah da predvidim da će napuniti ovaj šou– odgovorio je Mili, a Saša Popović dodao je da je njemu interesantno da vidi kako će on da radi sa pevačem sevdaha.

Ceca i Viki složile su se da za njih Mahinić bio bolji, a zatim je Marija izložila svoja zapažanja.

– Ivane standardno si bio korektan i nema tu sada neke velike evolucije, malo bolje pevaš. Kandidat broj jedan, mlado vedro čeljade. Apropo glasanja, nisam sad sigurna koliko ima smisla, ako je kandidat broj jedan izazivač on se bori za mentora, treba da sudimo ko je bolji, a ne ko je za koga– rekla je Šerifovićeva nakon čega je nastao haos u studiju.

– Mili će uništiti dete broj jedan. Kao Cecu što si uništio tako ćeš i ovo dete to je moj stav– rekla je Bekuta, kada je prekinula Snežana koja je priznala da je ona glavni krivac.

– Moram da priznam da sam ja glasala za ovog rovca da glasamo da on ostane kod Milija, ali to ne znači da imam loše mišljenje nego sam ljubomorna što će kandidat broj jedan da ostane kod Milija. Farise, čestitam ti na tvojim godinama i odabiru ovakve dve pesme, nisam imala zle namere, obojica ste dobri– progovorila je Đurišićka, što je naljutilo Popovića.

– To je bezobrazluk. Nemojte to više da radite, glasajte zaista ko vam je bio bolji- jasan je bio on.

U studiju se zatim povela polemika oko toga koliko je karijera napravio Mili, zbog čega se Viki pobunila kako je drugačije kada radi sa pevačima koji imaju karijeru i sa onima koji tek treba se formiraju, kada je Saša rekao da je sjajno što će Faris biti kod Milija.

Na kraju Đorđe je rekao kako kod nejga Faris ne bi napredovao, ali da kod Milija i tek kako može.

– Postoji velika razlika između tebe i Milija, ti priznaješ da on kod tebe ne može da napreduje, ali Mili ne priznaje– zaključio je Popović.

Autor: Pink.rs