'BOLELO ME JE...' Prija otkrila šta se DESILO na trećem koncertu sa njenim sinom! Emotivno priznanje!

Pevačica Aleksandra Prijović danas puni naslovne strane kako srpskih, tako i drugih regionalnih medija.

Prija je napunila tri Arene u Beogradu, a preti da napuni još jednu u Tuzli, dve u Nišu, tri u Sarajevu i pet u Zagrebu, što je apsolutni rekord za Hrvatsku.Tim povodom Prija je govorila za Hrvatske medije, kada je sumirala utisle sa tri koncerta, a prvo je otkrila kakvo je uzbuđenje bilo prve večeri.

- Znaju svi da nisam mogla da spavam. Ustala sam, sredila se, okupala, oprala kosu i otišla kod šminkera. Sređivala sam se u Areni, imala sam probu. Najgore mi je bilo... Uh, zapravo najteže, kada sam stala ispod bine, kada sam čekala izlazak. To je trajalo oko 3 minuta, a meni kao tri dana. Tresla sam se. Slagala bih kad bih rekla da je bilo drugačije. Generalno nemam tremu, ali sad sam mislila da ću pasti u nesvest, ali posle prve pesme je sve to prošlo - rekla je Aleksandra.

- Zapela sam i za haljinu jednom, pa drugi put, ali eto, sreća nisam pala. Postoje neki snimci pa se vidi, ali to je sve normalno, to su neke stvari koje uvek mogu da se dese - nastavila je ona i otkrila kako će podneti da peva pet noći zaredom.

- Ja sam spavalica, ne mogu da dođem sebi posle burne noći, ali koncert nije isto kao običan izlazak ili pevanje u klubu. Ovde je neka posebna enegija, koja me gura napred. Na trećem koncertu, to nisam do sad rekla, mi je mali bio bolestan, ja sam bila sa njim i tako se namestilo da me je malo bolelo grlo, ali kada sam izašla na binu, mene ništa nije bolelo. Pevala sam kao da je prvi dan - ispričala je pevačica.

Kako sada brojni portali pišu vesti sa naslovom "Ko je Aleksandra Prijović", mlada zvezda je dobila priliku da im se sama predstavi.

- Ja bih prvo rekla da to niko ne mora da zna. Onaj ko voli ono što ja radim on zna i sluša moju muziku. Onaj ko ne voli, ne mora da zna. Sad kad vidim kako ispituju ljude po ulici, nije mi jasno zašto bi ljudi morali da znaju ko je Aleksandra Prijović. Ti ne možeš ljude da nateraš da te slušaju, a ne možeš ni da zabraniš. Ko to ne sluša, ne mora da zna, ko sluša znaće i to je tako. Drugarica i prijatelji u Hrvatskoj mi kažu da je potpuni haos. Pratim i ja, ali mi oni šalju stalno. Niko ne može da veruje šta se dešava. Ja nikada nisam nametala sebe, samo sam radila svoj posao, ja bar mislim ispravno, snimala pesme i to je to - rekla je Prija i dodala:

- Godinama se bavim ovim poslom, ulagala sam, snimala sam pesme... Ovo traje i traje, mnogo je tu rada i odricanja, ali danas je najteže trajati. Ovo ne bi moglo da se desi, da ne postoji sve što se dešavalo pre, to nije odjednom. Da nemam pesme koje su slušane ne bih mogla da napunim Arenu. Mene su davno naučili da je popularnost trenutna, a da je karijera nešto drugo i da treba trajati, a vreme će da pokaže da li ću ja trajati - rekla je Aleksandra Prijović.

Autor: M.K.