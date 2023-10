Borci!

Sin Nadežde Biljić i Tome Panića, mali Longo, rođen je prevremeno, u sedmom mesecu, a oni su sada u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorili o svom iskustvu i teškom periodu koji su imali tokom najtežih trenutaka odrastanja i borbe njihovog naslednika.

- Sada nam je ludo i nezaboravno. Super je Longo, malo kaska u odnosu na generaciju, ali počeo je da jede, hiperaktivan je, 24 časa ruši kuću - počinje Nadežda, a Toma se nadovezuje:

- Desilo se to da se ona porodila, nakon toga su proglasili pandemiju, nismo ga viđali, ali kad je on počeo da raste sve je išlo svojim tokom. Prevremeno rođenu decu morate pustiti sami da ih vreme ojača. Mi njega ne primoravamo da danas mora da izgovori nešto. Mi sve lagano nekako s njim. Smatram da s takvom decom bez stresa i napetosti... Nije važno, važno je da on ima mir - kaže Toma, a Nadežda je iznela potresne detalje.

- Ja sam dete koje je prevremeno rođeno i ta deca su veliki borci. Bitno je da li je dete dovoljno jako da se bori za sebe, a mi možemo samo da se molimo... Kod njega je najveći problem što se rodio sa 1030 grama. Jezivo. Ja njega nisam smela da pipnem. Meni je teško bilo u momentu što nisam mogla da ga dojim. Na sve to ja ne mogu da ga vidim. Mene su 16. oko podneva pustili, tada je proglašeno vanredno stanje. Problem je što se kod njega nije razvio akt sisanja i gutanja i morao je da uzima na sondu. Ja sam posle dobila dijabetes i nisam mogla da ga dojim. Kako je meni bilo samo ja znam. Najveći problem je kad smo otišli. Trebalo je da ga operišu, mi nismo dozvolili. On je često čupao sondu i kad je to uradio, dali smo mu flašicu. Dete sve mora samo da ukapira, ne možeš da ga siliš - kaže Biljićeva.

Autor: Pink.rs