Otvorila dušu!

Poznata pevačica Marija Šerifović gostovala je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o svom novom albumu pod nazivom ''Dolazi ljubav'', životu u Americi, ali i duetu s hrvatskom zvezdom Tonijem Cetinskim, kao i o njihovom trenutnom odnosu, o čemu se mnogo pisalo.

- Ja o sebi nikad nisam govorila da sam ne znam kakva pevačica, uvek sam pričala da su mi biolje neke druge koleginice. Činjenica je da nema nikog ko podseća na Mariju Šerifović. Ja ne želim da budem ista kao ostali, iste usne, nosevi, sve je kopi-pejst - rekla je Marija i dodala:

- U Americi mi je mnogo lepo, uživam u najlepšem gradu na svetu. Svako voli drugačije, ja volim tu palmu, to nebo, taj okean, taj mir i taj vajb i to što me niko ne zna... - otkriva pevačica, a onda je progovorila o majci Verici.

- Verica bi najradije da me spakuje kao kengura i da svuda ide sa mnom. Mi tražimo balans, jer to nije naš zdravo. Verica je penzionerka, kaže mi sad da treba da dobije 20.000 dinara u novembru - kaže Marija, a onda je progovorila o svojim dokumentarcima.

- Ma kakvi dokumentarci, ja sam tada bila dete, imala sam 26 godina. Koga briga. Sad mi je jedino važno da smo krajnje normalni i krajnje civilizovani, jedino tako sve ima smisla. Kakvi selebriti, kakvi bakrači! Ne želim da budem nikakav selebriti, hoću da idem da jedem batake i krompire - kaže Šerifovićeva i priseća se svojih muzičkih početaka.

- Ja sam kao tasmanijski đavo pala na estradu. Stvarno sam bila tamanijski đavo i gledaju ljudi šta je ovo, jer imamo taj kopi pejst momenat. Meni su tada lomili krila. Slučajno mi se desila pesma ''Pametna i luda'', slučajno sam se sa Sašom Popovićem dogovorila sve oko Zvezda Granda. Juče mi je čovek u pekari rekao da ne maltretiram toliko decu Zvezdama Granda, ja ne maltretiram nikoga - kaže Marija, a onda je progovorila o odlascima na psihoterapiju.

- Svi smo mi imali raznorazne traume iz detinjstva, ali postoji doktor uz kojeg se to sve prevaziđe... - poručuje Šerifovićeva, a onda je progovorila o navodnoj svađi s Tonijem Cetinskim oko duetske pesme.

- Toni i ja smo razgovarali o duetu, ima 2,3 godine, ali nije nam se dogodila pesma. Onda je izašla pesma ''Dobar vam dan'', on se javio i rekao da bi to trebalo da bude naša duetska pesma. Jedina istina je da smo Toni i ja tragali za pravom numerom koja se nije dogodila i to je to.

Autor: M.K.