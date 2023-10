PODIGLA MAJICU I SEVNULE GRUDI: Milica Dabović se uvijala pred kamerama, a svi gledali u TETOVAŽU na njenom dekolteu! (ŠOK FOTKA)

Milica Dabović još jednom je počastila svoje fanove novom, vrelom fotografijom na Instagramu.

Bivša košarkašica je i danas objavila fotografiju, na kojoj je podigla majicu i pokazala grudi, što je, naravno, izazvalo lavinu reakcija i komentara. Ono što su svi primetili jeste tetovaža obeležja Olimpijskih igara - pet krugova međusobno isprepletanih koji predstavlja 5 kontinenata i simbolizuju univerzalnost olimpizma i susret sportista iz čitavog sveta tokom Igara.

Podsetimo, Dabivićeva je otvorila profil na platfomi Onlifensu, gde naplaćuje svoje golišave fotografije. Ona je nedavno u emsiji Magazin in prokomentarisala zašto je to uradila.

- Moram na početku da kažem da ja svoje telo veoma volim. Jedne večeri sam odlučila da hoću da zaradim novac na brzinu. Nisam ga trenutno imala i pričala sam sa drugaricom i kaže ''Jao hoću da kupim sebi trenerke, a trentno nemam novca''. Ona je pokušala da me odgovori od toga. Kad god sam postavila neku fotografiju na Instagramu u kupaćem kostimu na primer, muškarci su me nagovarali da otvorim Onlifens... Jednostavno sam odlučila jer smatram da to nije p*rno platforma - rekla je ona.

