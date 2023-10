Svetska proslava koja se još nije ponovila na našim prostorima!

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović izgovorili su subonosno ''da'' u crkvi Svetog Vasilija Otroškog u junu 2018. godine. Ceremoniji venčanja u crkvi prisustvovalo je oko stotinjak gostiju, a kumovi su bili košarkaš Miloš Teodosić i Aco Pejović.

Mladoženjin otac Boba Živojinović bio je zadužen za čitavu organizaciju svadbe, a za celu dekoraciju se pobrinula firma "Weddings and Events by Svadbena zvona". Sad su iz pomenute agencije otkriveni do sada nepoznati detalji neverovatne dekoracije svečane sale, a mi vam donosimo i do sada neviđene fotografije.

- Postavka same svadbe je trajala četiri dana. Ozbilje pripreme su bile u pitanju, trajale su mesecima. Imali smo jasan plan. Bilo je jako izazovno ispuniti to sve jer smo se uklapali sa raznih strana. Materijal za plafon je morao da se pravi, bila je proizvodnja. Imali smo prirodno drveće koje smo donosili, bilo je i oko mladenačkog stola. Bilo je puno cveća, kristala i lustera. Do sada se to nije ponovilo. Ideja za tu svadbu je potekla od svih nas zajedno, Filip i Aleksandra i njihove porodice su bile uključene. Agencija ''Svadbena zvona'' sa njima zajedno je napravila jednu svetsku proslavu na našim prostorima - poručili su iz agencije ''Svadbena zvona''.

Do sada neviđene fotografije svečane sale u kojoj su se venčali Aleksandra i Filip pogledajte u našoj galeriji u nastavku:

