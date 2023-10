Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović proteklog vikenda nastupila je u Minhenu gde je oborila rekord posećenosti hale. Više od 5000 ljudi uživalo je uz njene ali i pesme njenog kolege Dejana Matića.

Zahvaljujući sjajnoj organizaciji publika je prvi put uživala u koncertnoj atmosferi naše najveće folk zvezde.Ceca se na bini pojavila u 23 časa i sa prvim taktovima jedne od njenih najvećih hitova Beograd "bacila" je publiku u trans.Ono što je mnogima privuklo pažnju jeste pojavljivanje Florijana Munteanua, zgodnog manekena koji je bio glavni akter Cecinog spota "Anđeo drugog reda".Prvi put u zajedničkom intervjuu Ceca i Florijan su otkrili kako su se upoznali ali i kako je proteklo snimanje sada već čuvenog spota. Pored toga, saznali smo i kako su dogovorili ovaj susret u Minhenu.

- Dečko Anđeo si, nećemo da nastavljamo - rekla je Ceca na samom početku razgovora.

Kako je došlo do saradnje sa Cecom i kako si reagovao kad si dobio poziv da budeš glavni akter u Cecinom spotu?

- Sreten me je tada kontaktirao, iskren da budem, nisam znao mnogo o njoj. Onda sam pitao moje prijatelje iz Srbije, imam naravno puno srpskih prijatelja. Rekli su mi neke stvari o njoj naravno, ali ne previše. Rekli su mi samo da moram to da uradim. Onda sam naravno rekao u redu, daj da vidimo to. Nakon toga smo zajedno snimili spot i bilo je to neverovatno iskustvo na koje sam veoma ponosan. Kad se osvrnem, čak i 6 godina kasnije sam jako jako ponosan na video koji smo zajedno snimili. Možda budemo sarađivali u budućnosti ponovo, videćemo.

Ceco, kako je izgledao vaš prvi susret?

- Upoznali smo se ovde u Nemačkoj. I odmah je jednostavno energija proradila, iako se nismo poznavali. To je jako bitno i za taj spot, i da se nas dvoje konektujemo, jer smo imali dosta scena koje su bliske i zajedničke. Sjajno smo se proveli na snimanju spota, ostali smo u kontaktu. Ali, pošto je on zauzet, pošto on pravi svetsku karijeru, već ju je napravio. Nismo se videli, pa skoro šest godina.

Ovo je vaš prvi susret posle snimanja spota?

- Ja mislim da je 2018. bilo snimanje spota, ili 2017. On tvrdi 2017. Ja tvrdim 2018. Možda je on u pravu, ne znam. Ali nismo se videli dugo, preko poruka smo u kontaktu, i čestitamo sve bitne datume, i čujemo se. Opet kažem, ja imam razumevanje za njegovu svetsku karijeru. On zna da sam ja na Balkanu i uvek može da me nađe.

Kako si reagovala večeras kad si ga videla?

- Čuli smo se i dogovorili susret. On je upravo došao iz Amerike i javio se, i tako se namestilo da ja imam i koncert u Minhenu. Javio se i želeo je da se vidimo, pošto se dugo već nismo fizički videli. I ja kažem, super, dođi na koncert, a posle idemo u život kad se završi nastup.

Da li je bilo teško raditi sa Cecom? Da li si bio svestan sa koliko velikom zvezdom radiš?

- Danas kada se osvrnem na svoju karijeru, to je bio verovatno najjednostavniji kasting koji sam imao. Sa njom je jako lako raditi, odmah sam znao da će biti lako, možda jer i ja dolazim sa Balkana kao i ona, to je sve mnogo olakšalo. Posebno ona tri dana koja smo tada snimali u Crnoj Gori, to je bilo jedno od najboljih iskustava koje sam imao u karijeri do sada.

Koja žena s Balkana ti je najlepša?

- Naravno najlepše su žene na Balkanu a najlepša sedi pored mene.

Autor: Pink.rs