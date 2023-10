'DAVALI SU MI JEDAN ODSTO ŠANSE DA PREŽIVIM' Srđan Đoković otkrio kroz KAKAV SU PAKAO PROŠLI: Đorđe i Marko su ISPAŠTALI ZBOG NOVAKA!

Srđan Đoković nedavno je prvi put progovorio o teškoj zdravstvenoj situaciji u kojoj se našao. Posle mnogo godina otac najboljeg tenisera svih vremena i svetskog broja jedan, Novaka Đokovića, otvorio je dušu i iskreno progovorio o momentima kada mu je život visio o koncu.

U jednoj emisiji Srđan je ispričao da je godinama živeo samo kroz Novaka, i da su zbog toga Novakova braća, Marko i Đorđe najviše patili.

- Dosta su patili, svi smo. Nije bilo šanse da se i njima posveti bar delić one pažnje, vremena i para, zato što je to sve, pod znacima navoda, pojeo Novak. Đole je bio veći talenat od Novaka kada je bio mali, a Marko radan vredan, snažan i imao je šansu da bude ozbiljan profesionalni igrač. Ta ogromna senka Novakova, koju Marko nije mogao da podnese je doprinela tome da on napusti profesionalni tenis i da ode i živi u Španiju. To je za mene bio težak udarac i dan danas je. Ipak, tako se dogodilo, nismo imali mogućnosti da ni delić onoga što je dato Novaku, posvetimo njima dvojici. Žao mi je zbog toga i patili su, ali nijedne sekunda oni to meni nisu zamerili, jer su zaista sjajni momci - rekao je Srđan.

U više navrata Novakovi roditelji isticali su koliko su se mučili da isfinansiraju njegovu karijeru. Iza sebe nisu imali nikog, sem par prijatelja koji su im pomogli, što je ostavilo ozbiljne posledice po zdravlje Dijane i Srđana Đokovića.

To su bili veliki stresovi. Godinama nisam spavao, pa se to na kraju odrazilo na moje i suprugino zdravlje. Dijana je pre jedno 12 godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema, a ja pre 9. Sve to je nekako bio uslov da se dogodi, da bi se Novak napravio takav, kakav jeste - kaže Srđan

Niz zdravstvenih komplikacija u koje je zapao pre desetak godina, umalo ga nisu koštale života.

- Imao sam sepsu u krvi, gnojne apcese u sakralnom delu, plućima i dve bakterije. Mesec dana je bila šansa 1% da preživim. Bilo je baš teško. I da me nisu prebacili u Mihin, teško da bih preživeo ovde. Jer nije bilo uslova za preživljavanje ovde - ispričao je Srđan Đoković u svojoj ispovesti.

