Šok!

Voditeljka Ana Radulović je na RED TV u emisiji "Pitam za druga" ugostila Maju Marinković koja je na samom početku progovorila o tome ko se od učesnika "Elite" boji njenog ulaska.

- Da. Mislim tako, ali nema potrebe. Ja nisam čudovište i neko ko je pretnja nekome, ako me neko ne dira. Ako si ti prema meni dobar, ja ću biti sto puta bolja... Mislim da se Aneli plaši mog ulaska, jer sam ja bila najveća Janjuševa ljubav i ostala i dan danas. Ja znam da on mene voli, ali možda to kroz neko vreme iščezne. Moja podrška mi je slala klipove gde je Aneli bila upućena u moj javni život, kada sam ja bila sa Fikijem i rekla sam: "Nije mene otac poslao da me ti vređaš", ona je okačila i napisala: "Al te je poslao za neke druge stvari". Aneli mi fizički liči na Enu, meni je ista - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.