'ČESTO PLAČEM, NEDOSTAJE MI' Snežana Borjan pokrenula privatni biznis! Cmakala se s MUŽEM GOLMANOM, podržale je Šabanove ćerke, Saša, Kaća Grujić...

Danas je u Beogradu salon za ulepšavanje otvorila Snežana Borjan, supruga fudbalera Milana Borjana, a crvenim tepihom prodefilovali su njeni najbliži, ali i prijatelji sa javne scene.

Gazdarica je pozirala ruku pod ruku sa suprugom, a potom su pali poljupci pred objektivima fotoreportera. Nije krila koliko joj znači muževljeva podrška, ali ni to koliko joj nedostaje.

Moj muž, nažalost, nije bio sa mnom prethodnih nekoliko meseci, bio je daleko odavde, bilo mi je jako teško. On mi je veliki vetar u leđa u svim situacijama. On ne može da veruje da smo napravili ovako nešto. Teško mi pada razdaljina - navela je Snežana Borjan, pa istakla da neretko završi u suzama, a tako je bilo i ovih dana.

Plačem stvarno često. To moj sin najbolje zna, on je večeras sa nama. Nedostaje mi suprug. Zaista mi bude teško što nije tu, ali se nadam da to neće dugo trajati. Ipak je on reprezentativac, ja sam bila u fudbalu, znam šta nose iskušenja profesionalnih sportista - istakla je ona za Blic.

Ona je pričala i o sinu, za kog ne bi volela da postane profesionalni golman.

- Sin je ponosan i na mamu i na tatu. On zna da je mama radila u fudbalskom klubu Partizan, da je bila direktor, on to sa šest godina jasno percepcira. Ponosan je i na tatu, sinovi se vezuju za očeve, Filip je za sve ove godine podigao šest pehara sa svojim ocem. To je neverovatno, koliko dece to može da doživi? Sin hoće da bude golman, objasnila sam mu da to nije dobro, da ga upoređuju sa tatom - navela je ona.

Snežanu su podržali poznati, među kojima su Ana Sević, Kaća Grujić, Ilda i Sanela Šaulić, Saša Kovačević...

Autor: D.T.