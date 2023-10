RASKRINKAVANJE! Maja Marinković progovorila o navodnoj aferi s Edom Fetićem, evo da li su zajedno otišli u Italiju na TAJNO PUTOVANJE! (VIDEO)

Maja Marinković i Edis Edo Fetić, bivši učesnici "Zadruge", u isto vreme su otputovali u Italiju, odakle su se oglašavali na društvenim mrežama, što je bilo dovoljno da krenu glasine da su u tajnoj emotivnoj vezi.

Međutim, Maja kaže da je reč o pukim tračevima, te da sa Fetićem nikada nije imala ljubavni, već isključivo prijateljski odnos.

Edo i ja smo jako dobri prijatelji, ostali smo posle "Zadruge 4" u dobrim odnosima. Niti smo bili zajedno u Italiji, niti... - priča Maja za Pink.rs i dodaje:

Videla sam na slikama da je bio tamo, s vremena na vreme se čujemo, ali isključivo prijateljski. Bila sam u Rimu, a čini mi se da je on bio u Veneciji. Bila sam sa odabranim društvom u Rimu, to drušvo nije iz javnog života, niti vole da se eksponiraju. Nismo Edo i ja bili zajedno, u super smo odnosima i on je moj prijatelj, kog gotivim. Stvarno smo drugari - zaključila je ona.

Podsetimo, tim povodom se juče oglasio i sam Fetić.

- Ma jok, nema ništa od toga, kakvi! Vidim, pišu to i meni po Instagramu, šuška se to i priča, ali nema to veze s vezom. Maja i ja smo dobri prijatelji bili i ostali, dobri smo drugovi baš. Stvarno se nisam sreo sa Majom, Italija je velika. Ona je bila u Rimu, koliko sam video, a ja u Milanu, Veneciji. Glupost - zaključio je Fetić za Pink.rs.

