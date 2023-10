ISPLIVALI DOKAZI! Miljana Kulić TOTALNO GOLA u krevetu, a pored nje NEPOZNATI MUŠKARCI! Đedović i Janjuš je RASKRINKALI kao niko do sada! (VIDEO)

Au Miljana!

Tokom prošle noći u Eliti, tokom emisije "Pretres nedelje", Marko Janjušević Janjuš je osudio Miljanu Kulić jer je optužila Lazara Čolića Zolu da ju je snimao golu.

Marko Đedović je tada rekao da je on poslao snimak Miljaninoj mami Mariji, a i odbranio Zolu rekavši da je on tada bio u Bosni, ali Miljana je nastavila da krivi Zolu te je i optužila i njegovog prijatelja Ivicu, te je provocirala Marka, a on joj je poručio da njena majka ne treba da ga komentariše.

Ja ću ako budem želeo na bezobrazan način poslaću institucijama, desilo se da je Miljana rekla to u Narod pita, obratio sam se Mariji mi smo se celu noć svađali, ona je odgovorila da je to Zola, ja sam rekao da znam ko je. Ja ću iskristiti mnogo pametnije nego da okačim na društvene mreže. Marija i ja smo se raspravljali, meni je Miljane žao, zato što je ovde pričala životnu situaciju, kako su je tretirali i sve meni je od tad žao, meni Miljana nit je diram, ona mene provuče. ja sam joj tada rekao divna bako i dvina majko vidi kako si vaspitala svoje dete - rekao je Đedović i objasnio da je on Mariji poslao snimke Miljane.

Miljana je nastavila da optužuje Zolu i da provocira Marka, a on joj je odgovorio da mnogi imaju te snimke, a da je Marija nakon toga hvalila Marka kako bi spustila loptu sa njim.

Međutim danas je isplivao deo snimaka Miljane kako leži na krevetu bez trunke gardarobe, što je dokaz da su i Bebica i Janjuš i Marko govorili Istinu da ti snimci postoje.

Naime, na snimku je Miljana potpuno gola u krevetu, a pored toga se vide u tri čoveka koja su tu sa njom, a šta se sve dešavalo to samo oni znaju.

Miksi Kulić ipak bila sa četvoricom pic.twitter.com/XDolLvqavC — Silvana (@Silvana71376830) 17. октобар 2023.

Autor: N.B.