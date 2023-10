Ne propustite novu epizodu autorske emisije Ognjena Amidžića.

Nova epizoda najgledanije late night emisije „Amidži šou“ je na programu televizije Pink i večeras od 22 časa. Ognjen Amidžić ugostiće pevače Maju Nikolić, Selmu Bajrami, Ljubu Aličića i Andriju Eru Ojdanića, ali i kontroverznog repera Luka Bijelović poznatiji kao Pljugica.

Za veoma kratko vreme reperski duo Desingerica i Pljugica podigli su mnogo prašine u regionu svojim šokantnim nastupima i kontroverznim pesmama, te je publika ostala u čudu kada je procurela informacija da je došlo do prekida saradnje i to na vrhuncu popularnosti. Prošle nedelje svoju stranu priče izneo je Dragomir Despić Desingerica, a ove nedelje u studio kod Ognjena Amidžića dolazi Luka Bijelović Pljugica. On će ogovoriti na stav bivšeg saradnika i prijatelja Desingerice da je vest o razlazu upravo on pustio u medije kako bi dobio na popularnosti, kao i da se za njihove karijere zalagao i dao više, ali i da je indirketan razlog njihovog razlaza upravo Pljugicina devojka. Da li je nakon prekida poslovne saradnje došlo i do kraja prijateljstva, ali i šta posle svega misli o Desingerici, Pljugica otkriva ekskluzivno u emisiji „Amidži šou“.

Kod Ognjena dolazi i Maja Nikolić, i to sa novom pesmom „Naftalin“ koja je izašla pre deset dana. Maja će otkriti da li je zadovoljna reakcijama na novu pesmu i spot, ali će se osvrnuti i na sve aktuelne teme, s obzirom na to da je na estradi poznata kao dobar komentator.

Večeras u „Amidži šou“ stiže i Selma Bajrami, koja će govoriti o novim poslovnim poduhvatima, ali i privatnom životu i razvodu kroz koji je prošla. Mediji su tokom leta pisali da je u borbi za starateljstvo nad detetom, a dokle je taj proces stigao i koliko je to uticalo na nju, Selma će govoriti kod Ognjena, a nakon gostovanja uputiće se u najgledaniji rijaliti „Elita“ kako bi na večerašnjoj žurki zabavljala učesnike.

Za dobru atmosferu u studiju i dobro poznate pesme biće zaduženi i Andrija Era Ojdanić i Ljuba Aličić.

Ognjen je za sve goste spremio škakljiva pitanja, ali i najluđe izazove, zato ne propustite „Amidži šou“ večeras od 22 časa na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.