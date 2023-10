Pljugica sve otkrio u programu uživo!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio poznatog repera Luku Bijelovića, poznatijeg kao Pljugica, pevačicu Selmu Bajrami, Maju Nikolić, pevača Ljubu Aličića, kao i Eru Ojdanića.

Tom prilikom, Pljugica je otkrio celu pozadinu raskola sa Desingericom, kao i u kakvom su oni trenutnom odnosu.

- To su neki sukobi mišljanja, on na jedan način misli da treba da se radi, ja na drugi. Ne mogu nešto konkretno da izdvojim, ali da se ne bi kosila mišljenje, pošto ne možemo na kraj da izađemo jedno s drugim, bilo je ruka ruci i da se raziđemo - rekao je Pljugica i dodao:

- Ja ću solo da nastupam, neću ni sa kim više. On je mene razočarao, ja sam njega i to je to. Mi smo se našli i razgovarali. Razrešili smo stvari, odlučili da budemo u korektnm odnsoima i to je to. On je napucaniji, veći, istetoviraniji, na njega su se više ložile ribe - poručio je Pljugica.

Autor: M.K.