Bez dlake na jeziku!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio poznatog repera Luku Bijelovića, poznatijeg kao Pljugica, pevačicu Selmu Bajrami, Maju Nikolić, pevača Ljubu Aličića, kao i Eru Ojdanića.

Naredni koji je odgovarao na "Pitanja sa instagrama" bio je Pljugica.

Da li je istina da je tvoja devojka razlog raskola sa Desingericom?

- Ne, nije

Koji su razlozi zbog kojih neće Lacku da sarađuje s tobom?

- Je l' mi veruješ da nemam blage veze, nismo se ni privatno posvađali nit smo on i ja bili u kontatku, iznenadilo me je to kada sam video.

Je l' ti smeta što svi misle da si papuča?

- Ko to misli?! Ne smeta mi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.