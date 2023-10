Nije joj bilo lako!

Pevačica Zorica Marković važi za nekog ko nema dlake na jeziku. Iako na prvi pogled deluje hladno i da ništa ne može da je poremeti, iza toga se krije njena teška sudbina.

Naime, ona se udala veoma mlada, a zbog toga je kasnije propatila.

- Sa 17 godina sam se udala, a 18 sam imala kada sam rodila sina Dejana. Milan i ja smo opstali u braku pet godina. On mi je bio prvi muškarac u životu. Iskreno sam ga volela, a on me je varao sa konobaricama i koleginicama. Ja sa svekrvom vadim krompir i čuvam dete, a on sa ženama sa strane. Više puta sam ga uhvatila u prevari - počela je priču pevačica jednom prilikom za Informer.

- U kuhinji restorana gde smo pevali sam ga zatekla na gomili sa konobaricom. Išutirala sam mu harmoniku, dugmići su leteli na sve strane. Podnela sam zahtev za razvod braka i otišla od njega. Prvom mužu sam poklonila sve što sam imala samo da bi otišao iz mog života.

- Posle razvoda otišla sam kod roditelja, otac nije hteo ni da me pogleda. Preko maminog ramena uperio je lovačku pušku u mene. Brat Milan me je odbranio. Stao je ispred tate i rekao: "Pucaj u mene, samo nju ne diraj". Možda bi i pucao da brat nije stao u moju zaštitu. Osramotila sam ga jer sam bila prva žena u familiji koja se razvela. Majka i braća su me razumeli, ali otac nije. Bio je strog. Donekle sam ga razumela jer je bio u pravu za mnoge stvari. Nekoliko godina kasnije, svi smo se šalili na račun te situacije - ispričala je Markovićeva uz osmeh.

Ona se udala i drugi put, ali i taj brak je kratko trajao.

- On je bio uspešan menadžer, a ja zvezda u usponu. Bio je vrlo lep i šarmantan. Gde god bi on i pokojni Šaban Šaulić izašli, ribe bi se okupljale. Pravi šmekeri. Za vreme rata 90-ih dočekala sam 48 članova njegove porodice i smestila ih kod nas. Dok sam njima pomagala, on je pušio tompuse, nosio odela, cirkao viski i jurio ribe - nastavila je priču folkerka, da bi se zatim prisetila još jednog bolnog momenta.

- Nosila sam dvojajčane blizance, jednog sam izgubila... To je neopisiva bol. Ilija i ja smo preživeli, drugi dečak nije. Bilo mi je mnogo teško - dodala je Zorica, a potom ispričala situaciju u kojoj je i drugog supruga zatekla sa ljubavnicom na jednom splavu.

- Kucnula sam ga po ramenu i pitala: Znaš li ti da imamo malo dete kod kuće? A ona, valjda pijana, odgovara mi: "Pa šta ima veze, neka dete spava". Rekla sam joj: "E, mamu ti j***m, sad ćeš ti da spavaš! Dohvatila sam k***u i bacila je preko ograde u vodu. Nisam znala da li zna da pliva, mogla sam zbog budale u zatvor - otkrila je Markovićeva i nastavila:

- Neki lik iz obezbeđenja ju je spasao, skočio je u vodu da je izvuče. U principu, ona ništa nije kriva, ali trebalo je da ćuti. Tada sam počela da razumem ljude kada im padne klapna, pa naprave neko s****e jer ne mogu da se kontrolišu. Srećom, završilo se dobro. Ona je preživela, a ja sam otišla kući. Sutradan sam pozvala advokata i podnela tužbu za razvod braka.

- Nisam se udavala više. Ne želim da moja deca pamte ikoga osim svojih očeva. Uvek sam im pričala sve najbolje o njihovim očevima. Moji sinovi su izrasli u divne i dobre ljude, koji poštuju žene. Dejan je oženjen, i Ilija bi trebalo, ali on malo više bira. Mada, koga da izabere kad je sve ludo?! - zapitala se pevačica.

