ŽENE MI NUDE BRAČNE PONUDE: Jelena Rozga progovorila sve o udvaranju LEPŠEG POLA! Poručila im samo jedno!

Zahvalna joj na svemu!

Hrvatska pevačica Jelena Rozga jedna je od najpoželjnijih žena sa naših prostora.

Iako ne govori javno o svom ljubavnom životu, ni sama ne može da porekne da udvarača ima na sve strane, ali i da neretko dobija ljubavne ponude i od žena.

Kako tvrdi, na komplimentima koje dobije se samo kulturno zahvali, pa lepo objasni da joj veza nije prioritet u ovom periodu.

- Ima mnogo džentlmena koji mi prilaze gde god da me sretnu, tako da mislim da nismo još izgubili prave muškarce, kao što se priča. Prilaze mi i žene, ali, naravno, nisam zainteresovana za veze - bila je iskrena Rozga, prenosi "Republika", pa otkrila da je čak dobijala i bračne ponude od žena:

- Bilo je i bračnih ponuda, to su sve komične situacije. Trenutno mi je fokus na karijeri i snimanju novih pesama. Ne volim previše da pričam o ljubavnom životu, to moju publiku ne zanima. Ljudi me vole zbog pesama, zbog energije koju jedni drugima prenosimo na koncertima, kada se družimo i mislim da to i treba da bude bitno. Ne znam šta ima neko od toga što ću da pričam naokolo s kim sam u vezi i ko je moj partner. To nije bitno - objasnila je pevačica.



Autor: pink.rs