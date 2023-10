PROCURILI SVI DETALJI SLAVLJA NAŠIH FUDBALERA NAKON ŠTO SU POBEDILI CRNU GORU! Pevač otkrio ko je doveo atmosferu do usijanja: To je uvek tako!

Joca Stefanović je otkrio i da mu je velika čast što je imao priliku da sa fudbalerima proslavi pobedu.

Fudbaleri srpske reprezentacije, nakon što su pobedili Crnu Goru, svoj uspeh proslavljali su do zore u jednom prestoničkom lokalu, a kolegi Joci Stefanoviću, koji je atmosferu podigao do usijanja, pridružila se i mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović.

Joca je sada za domaće medije otkrio kakva je bila proslava i ko je bio najveseliji.

- Bila je burna noć, s obzirom na to da smo napravili rezultat, treba i da se proslavi. Super je bilo stvarno, nadam se da su i oni zadovoljni, kao što mislim da jesu. Mi se i ovako privatno znamo, ovo nije prva svirka koju ja njima pevam, uvek nam je drago kad se okupimo i kad se vidimo - otkrio je on.

- Meni je stvarno velika čast što mogu da uveličam tako neko slavlje naših sportista koji ginu da predstave našu zemlju na najbolji mogući način. Tako i ja želim njema da ulepšam to veče koliko god mogu kad oni to ostvare. Uvek mi je čast kad me pozovu i uvek ću se odazvati - otkrio je on.

Za kraj, Joca je otkrio i ko je bio najveseliji.

- Dušan Tadić, to je uvek tako. On je kapiten, nosi tu odgovornost, i kad padne atmosfera on je taj koji je podiže, a veruje da je tako i u fudbalu - istakao je on za "Telegraf".

Autor: Pink.rs