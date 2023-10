'BITI DOBAR PEVAČ JE TEŽE NEGO ZAVRŠITI TRI FAKULTETA!' Topalko dugi niz godina doživljava iste stvari, a ovo mu SMETA posebno!

On je potom zamolio sve da poštuju svačiji posao.

Pevač Milan Topalović Topalko u poslednje vreme aktivan je na mrežama, a sada je javno otkrio šta doživljava već 30 godina. Pevač je tom prilikom otkrio da mu dve stvari posebno smetaju.

- 30 godina pevam i 30 godina doživljavam dve iste stvari. Da mi neko dok pevam priča na uvo, i da mi posle sat vremena nakon najbržeg ritma kaže "Daj nešto življe"... To što se neko ne razume u muziku, pa je za njega nešto življe ono što on voli u najsporijem ritnu , to razumem, ali zamislite kada bih ja došao na predavanje nekog profesora, pa mu pričao na uvo dok on predaje, ili zamislite da zidaru kažem da mu je kriva vinkla, ili dok kasirka kuca da joj pričam kako ona tako ne treba da radi jer je red od 20 ljudi - napisao je Topalko.

- Molim vas, poštujte svaki posao. Biti dobar muzičar i pevač teže je nego završiti tri fakulteta, jer za muziku pored napornog rada potreban je i dar od Boga - poručio je pevač.

